Турция временно остановила полеты самолетов C-130

Турция в целях предосторожности временно сняла с эксплуатации все свои военные грузовые самолеты C-130. Об этом сообщило министерство обороны страны после авиакатастрофы в Грузии, унесшей жизни всех 20 военных, находившихся на борту.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

В минувший вторник грузовой самолет летел из Азербайджана в Турцию. С-130 потерпел катастрофу в Сигнахскоммуниципалитете Грузии, недалеко от азербайджанской границы. Причины крушения еще выясняются.

Военнослужащие входили в состав подразделения, отвечающего за техническое обслуживание и ремонт американских истребителей F-16, находящихся на вооружении Турции.

Обломки на месте крушения турецкого военного грузового самолета в Сигнагском муниципалитете Грузии, 12 ноября 2025 года. AP Photo

Министерство национальной обороны заявило, что полеты C-130 временно приостановлены, чтобы самолеты могли пройти детальную техническую проверку.

Только тем, кто успешно ее пройдет, будет разрешено возобновить полеты, говорится в заявлении ведомства.

Военные грузовые самолеты C-130 Hercules американского производства широко используются вооруженными силами Турции для перевозки личного состава и выполнения логистических операций.

Анкара направила группу следователей для установления причин крушения.

Министерство сообщило, что самописец полетных данных и речевой самописец кабины пилотов были отправлены в Турцию и находятся на стадии изучения.

Самолет был приобретен у Саудовской Аравии в 2012 году и поступил на вооружение ВВС Турции в 2014 году после технического обслуживания. Позже он прошел модернизацию и находился в эксплуатации с 2022 года.

Последнее плановое техническое обслуживание было завершено 12 октября, отметили в министерстве.

Обломки самолета были разбросаны в разных местах, а останки 20-й жертвы были найдены в четверг. Похороны состоятся после возвращения останков в Турцию.