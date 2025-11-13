Турция временно остановила полеты самолетов C-130

Военные грузовые самолеты C-130 Hercules американского производства широко используются Вооруженными силами Турции для перевозки личного состава и выполнения логистических операций.
Турция в целях предосторожности временно сняла с эксплуатации все свои военные грузовые самолеты C-130. Об этом сообщило министерство обороны страны после авиакатастрофы в Грузии, унесшей жизни всех 20 военных, находившихся на борту.
В минувший вторник грузовой самолет летел из Азербайджана в Турцию. С-130 потерпел катастрофу в Сигнахскоммуниципалитете Грузии, недалеко от азербайджанской границы. Причины крушения еще выясняются.
Военнослужащие входили в состав подразделения, отвечающего за техническое обслуживание и ремонт американских истребителей F-16, находящихся на вооружении Турции.
Министерство национальной обороны заявило, что полеты C-130 временно приостановлены, чтобы самолеты могли пройти детальную техническую проверку.
Только тем, кто успешно ее пройдет, будет разрешено возобновить полеты, говорится в заявлении ведомства.
Анкара направила группу следователей для установления причин крушения.
Министерство сообщило, что самописец полетных данных и речевой самописец кабины пилотов были отправлены в Турцию и находятся на стадии изучения.
Самолет был приобретен у Саудовской Аравии в 2012 году и поступил на вооружение ВВС Турции в 2014 году после технического обслуживания. Позже он прошел модернизацию и находился в эксплуатации с 2022 года.
Последнее плановое техническое обслуживание было завершено 12 октября, отметили в министерстве.
Обломки самолета были разбросаны в разных местах, а останки 20-й жертвы были найдены в четверг. Похороны состоятся после возвращения останков в Турцию.