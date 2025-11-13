Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы

С 1 января 2026 года Германия будет требовать от всех мужчин регистрироваться для потенциального прохождения военной службы, при этом обязательная служба может быть вновь введена, если число добровольцев не достигнет целевых показателей, установленных для выполнения обязательств перед НАТО.

"Современная военная служба в Германии не за горами", - заявил председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.

"У нас остается больше приверженности добровольной службе", - отметил Шпан, добавив при том, что "цель состоит в том, чтобы законодательно закрепить обязательную траекторию роста с обязательным отчетом перед бундестагом раз в полгода, чтобы общество знало, на каком уровне находятся наши вооруженные силы".

С 1 января около 700 000 молодых людей, родившихся в 2008 году или позднее, будут проинформированы о необходимости пройти регистрацию и медицинское обследование, сказал Шпан, добавив, что женщины также получат письма, но в отличие от мужчин, они не обязаны на них отвечать.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус напомнил, что Европа рассчитывает на Германию "не только в плане финансовых средств, оружия и закупок, но и в плане личного состава".

После заключения соглашения по вопросу о реформе военной службы партиями правящей коалиции глава Министерства обороны выразил уверенность в том, "что все будет хорошо", и вновь назвал добровольную службу "привлекательной" концепцией.

Если добровольцев окажется недостаточно?

Если необходимое количество военнослужащих не будет достигнуто за счет добровольцев, парламент ФРГ может ввести так называемую "воинскую обязанность по необходимости".

Лидер парламентской фракции СДПГ Маттиас Мирш пояснил, что программа "состоит из двух этапов", первым из которых является добровольная служба.

"Мы убеждены, что добровольного этапа будет достаточно", — сказал Мирш.

"В законе четко оговаривается, что если этого не произойдет, вопрос рассмотрит бундестаг", — добавил он.

Борис Писториус отметил, что в случае восстановления обязательной военной службы последует "более масштабная процедура".

"Это означает, что в случае введения обязательной военной службы при отборе призывников будет применяться целый ряд критериев", — рассказал Писториус.

Среди оснований для освобождения от призыва в армию: наличие двух братьев, проходящих основную военную службу, работа в полиции, служба в гражданской обороне, отказ по соображениям совести.

Писториус признал, что это "значительно сокращает" число лиц из возрастного контингента, которые рассматриваются для призыва.

Как появилась новая модель военной службы?

Еще до объявления о достижении компромисса было известно, что детали добровольного характера военной службы, которых требовал министр обороны Борис Писториус, останутся неизменными.

В то же время, по информации Der Spiegel, партнеры по коалиции договорились о том, что в будущем все мужчины будут проходить обязательную военную службу.

С июля 2027 года всех 18-летних молодых людей будут приглашать на обязательное медицинское освидетельствование для определения категории годности к военной службе, даже если они не решат служить в армии добровольно.

Кроме того, для мужчин планируется ввести обязательное анкетирование. С 2026 года они должны будут предоставлять информацию о состоянии здоровья, физической форме, образовании и желании проходить военную службу, при условии, что бундестаг примет закон в соответствии с планом.

Писториус регулярно подчеркивал, что войска должны укрепляться в первую очередь добровольцами. По его словам, это "консенсус в коалиционном соглашении между ХДС, ХСС и СДПГ", о чем он заявил во время посещения войск в Мюнстере в начале недели.

Увеличение численности бундесвера

ХДС/ХСС одержали верх в своем требовании сделать обязательным необходимое увеличение численности личного состава бундесвера.

Писториус долго отказывался от этого, в том числе и потому, что СДПГ на своей партийной конференции летом исключила автоматический механизм возвращения обязательной военной службы.

Согласно информации, полученной Der Spiegel из коалиционных кругов, теперь будет определен целевой коридор до 2035 года. Основой для этого являются кадровые показатели, которые базируются на обязательствах, взятых перед НАТО.

Цель Минобороны состоит в том, чтобы увеличить численность военнослужащих до 260 тысяч (то есть набрать еще 80 тысяч), а резервистов - до 200 тысяч.