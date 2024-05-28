Латвийские добровольцы готовятся противостоять "российской агрессии"

Первый контингент латвийских солдат, призванных в армию на добровольной основе, завершает 11-месячную подготовку. Euronews поговорил с тремя из них о том, почему они решили пойти в армию и готовы ли защищать свою балтийскую родину от возможной российской агрессии

Эхо войны

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Нескончаемый поток новостей на iPhone побудил Эдварда Пухартса записаться добровольцем на военную службу в рамках вновь введенного в Латвии призыва.

"Я был в панике, - рассказывает 20-летний юноша в интервью Euronews. - Я открывал телефон и читал, что происходит в Украине, и меня охватывал стресс при мысли о том, что они хотят прорваться через Украину и прийти на нашу землю".

Житель Саулкрасты решил покончить со своими тревогами. Пухартс зарегистрировался на вновь введенную в Латвии добровольную воинскую повинность, думая, что это успокоит его "в связи со всем, что происходит".

Спустя одиннадцать месяцев он говорит, что это сработало. "Начинаешь понимать, как работает армия, чем занимается личный состав. Ты понимаешь динамику войны, - объясняет Пухартс. - Это помогло мне понять, что это не так просто - вторгнуться в одну страну через другую".

Около 250 добровольцев Национальных вооруженных сил 31 мая официально завершат почти годовое обучение в лагере Адажи, окруженном лесами. Пухартс и двое его коллег рассказали Euronews о своем военном опыте, объяснив, почему в свои двадцать с небольшим лет решили променять беззаботную гражданскую жизнь на армейскую форму, а также о дальнейших планах.

(L-R) Edvards Puharts, Orests Rullis, Gus Pētersons. Supplied

"Важнейшее условие выживания"

Латвия то и дело сталкивается с проблемой призыва в армию, но недавно вновь ввела оборонительную стратегию в связи с геополитической агрессией. В июле 2022 года латвийские законодатели объявили о планах обязать всех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет проходить 11-месячную военную подготовку.

Тогдашний министр обороны Артис Пабрикс заявил, что латвийское общество должно принять это предложение, и назвал его "важнейшим условием выживания" страны. "Чем больше будет подготовленных и обученных военных, тем меньше вероятность того, что Россия захочет направить свою военную агрессию против Латвии", - написал он на своей странице в Твиттере.

В 2006 году после вступления в НАТО Латвия отказалась от существовавшей десятилетиями политики призыва в армию. По мнению одного из исследователей Центра анализа европейской политики, это было сделано потому, что договор с альянсом был "очень обнадеживающим".

Но это мнение изменилось, когда вторжение России в Украину в 2022 году заставило политиков вновь задуматься о введении службы. Поддержка со стороны общественности также росла. Согласно одному из исследований, 60% респондентов считают, что призыв на военную службу имеет решающее значение для обороны Латвии, поскольку у нее 200-километровая граница с Россией - государством-преемником Советского Союза, который оккупировал эту балтийскую страну в течение четырех десятилетий.

Закон о Службе государственной обороны был подписан президентом Латвии Эгилсом Левитсом в апреле 2023 года. Согласно документу, граждане страны мужского пола должны быть "готовы к выполнению задач национальной обороны" и "обязаны" пройти службу государственной обороны. Мужчины и женщины также могут стать добровольцами.

Президент Латвии Эгилс Левитс общается с военными, март 2022 года Roman Koksarov/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Доцент Томс Ростокс преподает международные отношения и внешнюю политику в Латвийском университете. Он также является директором Центра безопасности и стратегических исследований Латвийской национальной академии обороны в Риге. Это учебное заведение было основано в 1992 году для получения высшего военного образования, но в последнее время оно стало готовиться к обучению нового поколения призывников-добровольцев.

Ростокс говорит, что после того, как правительство объявило о возобновлении призывной политики, в Национальную гвардию хлынул "поток добровольцев".

Он отмечает, что обучение новобранцев прошло относительно успешно, но признает, что "реальные проблемы" могут возникнут позже. Необходимо построить инфраструктуру для размещения растущего числа призывников - по несколько сотен человек в год. Также может возникнуть проблема отношений, так как не все будут идти в армию добровольно.

"Это проблема, с которой сталкиваются все страны, введшие воинскую повинность, - говорит Ростокс. - Каждый год будут призывать пару тысяч молодых людей, и тогда проблема будет заключаться в том, что нам нужно будет обеспечить качественную инфраструктуру, качественную подготовку, чтобы они научились чему-то полезному".

По подсчетам Ростокса, только треть добровольцев останется на службе после 31 мая и подпишет пятилетние контракты.

Орестс Руллис - один из них.

"Мы переживаем все трудные дни вместе"

21-летний Руллис хочет подняться по военной лестнице именно из-за дисциплины, которую она предлагает. "Лидерство было для меня в новинку, и армия дала мне это", - говорит он. Рижанин, который любит бегать, поднимать тяжести и доводить пульс до 200 ударов в минуту, говорит, что возможность вторжения России в его родную страну сыграла большую роль в желании стать добровольцем.

И хотя он по-прежнему обеспокоен, ранние подъемы, стратегические упражнения и изнурительные полосы препятствий успокоили его нервы. "Когда я здесь, я вижу, что все продумано, - говорит он. - Я чувствую уверенность в том, что мы сможем себя защитить".

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В апреле парламент Латвии одобрил выделение 1,1 миллиарда евро (2,4% ВВП) на военные нужды в 2024 году, а в 2027 году эта сумма должна составить 1,4 миллиарда. Согласно бюджетным документам, часть этих средств пойдет на обеспечение "полноценной" службы государственной обороны и "совершенствование" системы резервистов Национальных вооруженных сил.

Парад в День Независимости Латвии, 18 ноября 2022 года AP

Представитель министерства обороны подтвердил эти цифры, но добавил, что еще 1 миллиард евро будет влит в программу противовоздушной обороны в качестве отдельной статьи бюджета.

Увеличение расходов - не единственная цель. Правительство также хочет увеличить число новобранцев.

В следующем году в армию будет призвано около 1040 человек: 210 в январе и 830 в июле. Цель - увеличивать этот показатель из года в год, доведя его до 1 580 человек в 2026 году и 2 800 человек в 2027-м.

"Наша готовность - самое эффективное средство сдерживания", - говорит представитель ведомства.

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Меркантильное отношение Кремля к странам Балтии, усугубленное сообщениями о том, что Россия рассматривает возможность перекройки территориальных водных границ, укрепило решимость латвийских военных.

"Агрессивная война России против Украины нанесла ущерб евроатлантической безопасности и мира, но усиливает НАТО. Альянс гарантирует, что его сдерживание и оборонительная позиция остаются надежными и эффективными, - продолжает представитель МО. - НАТО, страны Балтии и Латвия готовятся к широкому спектру сценариев, обеспечивая нашу способность наиболее эффективно противостоять возможным угрозам".

По словам пресс-секретаря армии, военная мощь страны зависит от двух составляющих: укрепления оборонной инфраструктуры и "воли общества".

Бывшего пацифиста Гуса Петерсонса убедили пойти на фронт, когда он смотрел новости в 2022 году.

"Я почувствовал, что должен что-то сделать"

До вторжения России в Украину доброволец Петерсонс был по собственному признанию "миролюбивым" парнем. По его словам, из-за нескончаемой карусели новостей, описывающих "непристойное" наступление, которое Организация Объединенных Наций объявила военными преступлениями, выпускнику факультета эконометрики и количественной экономики стало трудно заниматься "обычными делами". Поэтому он записался на добровольную военную подготовку. "Я понял, что это лучший способ успокоить свой страх", - говорит он.

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Я чувствую себя очень хорошо, потому что это успокоило мое внутреннее состояние и разум Гус Петерсонс

И хотя бывший пацифист говорит, что его семья не поддерживает его временную военную карьеру, сейчас он с гордостью рассказывает о своем пока главном достижении в Национальной гвардии - "Марше беретов". В рамках этих ежегодных изнурительных учений он вместе с другими новобранцами за 24 часа преодолел 50 километров по региональной местности и выполнил тактические задания. Для Питерсона это было "как в кино".

В конце мая он снимет форму и перейдет на гражданскую работу. Насилие - это инструмент для достижения определенных результатов, говорит Петерсонс, но это не тот путь, который он видит для себя. Тем не менее он уверен, что армейская подготовка уменьшила его беспокойство. "Я чувствую себя очень хорошо, потому что это успокоило мое внутреннее состояние и разум", - заключает Петерсонс.