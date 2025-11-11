Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
На Кипре проживают более 40 тысяч россиян - власти

By Ioannis Karagiorgas & euronews
Опубликовано
Заместитель министра иммиграции Кипра опубликовал данные о постоянных жителях страны, являющихся гражданами других государств. Каждый пятый из них - россиянин.

По данным заместителя министра по делам иммиграции, на Кипре постоянно и легально проживает более 40 000 россиян. В общей сложности на острове живут почти 200 000 иностранных граждан, львиная доля которых приходится на граждан Росии.

"Это люди, работающие в сфере домашнего хозяйства, на общественных работах, в компаниях с иностранными интересами, студенты, а также члены семей граждан Кипра и стран ЕС", — отметил заместитель министра по иммиграции Кипра Николас Иоаннидис.

Ниже полный список иностранных граждан, живущих на Кипре.

Россия: 40 735

Великобритания: 16 279

Непал: 15 607

Индия: 14 237

Сирия: 12 868

Китай: 9 407

Шри-Ланка: 8,895

Филиппины: 8 807

Украина: 6 172

Египет: 4,860

Из других стран: 37.810

Тысячи нерассмотренных заявлений о предоставлении убежища

По словам Николаса Иоаннидиса, на рассмотрении находится более 16 000 заявлений о предоставлении убежища и более 16 000 заявлений обладателей статуса международной защиты.

Дополнительные источники • ant1 Cyprus

Поделиться Комментарии

