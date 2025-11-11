На Кипре проживают более 40 тысяч россиян - власти

Заместитель министра иммиграции Кипра опубликовал данные о постоянных жителях страны, являющихся гражданами других государств. Каждый пятый из них - россиянин.
По данным заместителя министра по делам иммиграции, на Кипре постоянно и легально проживает более 40 000 россиян. В общей сложности на острове живут почти 200 000 иностранных граждан, львиная доля которых приходится на граждан Росии.
"Это люди, работающие в сфере домашнего хозяйства, на общественных работах, в компаниях с иностранными интересами, студенты, а также члены семей граждан Кипра и стран ЕС", — отметил заместитель министра по иммиграции Кипра Николас Иоаннидис.
Ниже полный список иностранных граждан, живущих на Кипре.
Россия: 40 735
Великобритания: 16 279
Непал: 15 607
Индия: 14 237
Сирия: 12 868
Китай: 9 407
Шри-Ланка: 8,895
Филиппины: 8 807
Украина: 6 172
Египет: 4,860
Из других стран: 37.810
Тысячи нерассмотренных заявлений о предоставлении убежища
По словам Николаса Иоаннидиса, на рассмотрении находится более 16 000 заявлений о предоставлении убежища и более 16 000 заявлений обладателей статуса международной защиты.