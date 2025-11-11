Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Германия: задержан подозреваемый в терроризме, в его ликвидационном списке были Шольц и Меркель

Символическое фото. Немецкие полицейские идут по фестивалю Октоберфест, который остается закрытым после угрозы взрыва в Мюнхене, Германия, среда, 1 октября 2025 года.
Символическое фото. Немецкие полицейские идут по фестивалю Октоберфест, который остается закрытым после угрозы взрыва в Мюнхене, Германия, среда, 1 октября 2025 года. Авторское право  AP Photo/Matthias Schrader
Авторское право AP Photo/Matthias Schrader
By Euronews
Опубликовано
Федеральная прокуратура Дортмунда арестовала человека из "рейхсбюргерской" среды. Его подозревают в призывах к ликвидации политиков, чиновников и других общественных деятелей и сбору средств на это в даркнете.

Сотрудники GSG 9 - спецподразделения Федеральной полиции Германии, специализирующегося на борьбе с терроризмом, освобождении заложников и нейтрализации экстремальных угро, задержали оператора даркнет-платформы Assassination Politics.

Этот человек вёл "список смерти", в котором было более 20 имен, в том числе двух бывших канцлеров Германии, сообщает Der Spiegel

49-летний Мартин С. обвиняется в финансировании терроризма, "намерении совершить угрожающий государству насильственный акт" и "распространении личных данных с целью угрозы государству", сообщает федеральная прокуратура.

В его списке фигурировали в частности экс-канцлеры Олаф Шольц и Ангела Меркель, а также несколько бывших федеральных министров.

Призыв к криптопожертвованиям для финансирования убийц

Мужчина с немецким и польским гражданством известен органам безопасности с 2020 года. Тогда он привлёк к себе внимание в связи с протестами против мер по противостоянию коронавирусу.

Известно, что Мартин С. призывал к убийству политиков, планируя финансировать успуги киллеров с помощью криптовалютных пожертвований. Его также обвиняют в публикации инструкций по изготовлению взрывчатки.

Термин "политика убийств" восходит к одноименному эссе американского антиправительственного активиста Джима Белла, написанному в 1990-х годах. В нём Белл описал идею анонимного онлайн-рынка для финансовой поддержки политических убийств, например, против якобы коррумпированных правительственных чиновников.

По словам следователей, информация о Мартине С. попала к властям через Федеральное ведомство по защите конституции. В этот вторник он должен предстать перед судьёй.

