Германия: задержан подозреваемый в терроризме, в его ликвидационном списке были Шольц и Меркель

Сотрудники GSG 9 - спецподразделения Федеральной полиции Германии, специализирующегося на борьбе с терроризмом, освобождении заложников и нейтрализации экстремальных угро, задержали оператора даркнет-платформы Assassination Politics.

Этот человек вёл "список смерти", в котором было более 20 имен, в том числе двух бывших канцлеров Германии, сообщает Der Spiegel

49-летний Мартин С. обвиняется в финансировании терроризма, "намерении совершить угрожающий государству насильственный акт" и "распространении личных данных с целью угрозы государству", сообщает федеральная прокуратура.

В его списке фигурировали в частности экс-канцлеры Олаф Шольц и Ангела Меркель, а также несколько бывших федеральных министров.

Призыв к криптопожертвованиям для финансирования убийц

Мужчина с немецким и польским гражданством известен органам безопасности с 2020 года. Тогда он привлёк к себе внимание в связи с протестами против мер по противостоянию коронавирусу.

Известно, что Мартин С. призывал к убийству политиков, планируя финансировать успуги киллеров с помощью криптовалютных пожертвований. Его также обвиняют в публикации инструкций по изготовлению взрывчатки.

Термин "политика убийств" восходит к одноименному эссе американского антиправительственного активиста Джима Белла, написанному в 1990-х годах. В нём Белл описал идею анонимного онлайн-рынка для финансовой поддержки политических убийств, например, против якобы коррумпированных правительственных чиновников.

По словам следователей, информация о Мартине С. попала к властям через Федеральное ведомство по защите конституции. В этот вторник он должен предстать перед судьёй.