Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выдвинула обвинения после инцидента с публичным домогательством

Архив. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум
By Jerry Fisayo-Bambi & Euronews и AP
Опубликовано
Шейнбаум отметила, что считает себя обязанной выдвинуть обвинения от имени всех мексиканских женщин. "Если так поступили по отношению к президенту, то что будет со всеми молодыми женщинами в нашей стране?"

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум призвала к тому, чтобы сексуальные домогательства считались в стране преступлением. Заявление прозвучало после того, как Шейнбаум выдвинула обвинения против мужчины, который приставал к ней во время публичного выступления.

На видеозаписи инцидента, снятого на мобильный телефон, запечатлено, как Шейнбаум выступает перед группой сторонников на улице возле Национального дворца в Мехико. Затем к ней подходит мужчина. Он пытается поцеловать ее в шею и положить руки на её тело. Шейнбаум быстро отошла, произнеся: "Не волнуйтесь". В ситуацию вмешался один из ее соратников. Злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был арестован.

Шейнбаум отметила, что считает себя обязанной выдвинуть обвинения от имени всех мексиканских женщин. "Если так поступили с президентом, то что будет со всеми молодыми женщинами в нашей стране?"

Мэр Мехико Клара Бругада подчеркнула, что домогательства по отношению к любой женщине, в данном случае к самой влиятельной в Мексике, - это нападение на всех женщин.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум и губернатор штата Веракрус Росио Нахле Гарсия. Поза-Рика, Мексика, 12 октября 2025 г.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум и губернатор штата Веракрус Росио Нахле Гарсия. Поза-Рика, Мексика, 12 октября 2025 г.

Дискуссия о гендерном насилии возобновлена

Шейнбаум, которая является первой женщиной-президентом Мексики, использовала свой ежедневный пресс-брифинг, чтобы призвать мексиканские штаты тщательно проанализировать свои законы и процедуры, чтобы женщинам было проще сообщать о подобных нападениях.

"Мексиканцы должны услышать громкое и четкое "нет". Личное пространство женщин не должно нарушаться", - указала Шейнбаум.

По ее словам, она сталкивалась с подобными домогательствами, когда ей было 12 лет и она пользовалась общественным транспортом, чтобы добраться до школы.

"Я решила подать в суд, потому что это то, с чем я столкнулась как женщина, но и то, с чем мы, женщины, сталкиваемся в нашей стране", - сказала она.

Женские правозащитные организации и феминистские комментаторы заявили, что этот инцидент демонстрирует степень укоренившегося мачизма в мексиканском обществе, где мужчина считает себя вправе приставать даже к президенту, если она женщина.

Фемицид является серьезной проблемой в Мексике: по оценкам, ошеломляющие 98% убийств на гендерной почве остаются безнаказанными.

Шейнбаум обещала заняться этим вопросом еще будучи кандидатом, но пока за время ее правления не наблюдалось заметных улучшений в этой сфере насильственных преступлений.

Как и ее предшественник и политический наставник, экс-президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Шейнбаум старается поддерживать непосредственную связь с гражданами. Она активно общается, не против селфи и рукопожатий.

После произошедшего инцидента Шейнбаум отвергла любые предположения о том, что она усилит охрану или изменит свое взаимодействие с людьми.

По словам Шейнбаум, она и ее команда решили пройтись пешком от Национального дворца до Министерства образования, чтобы избежать 20-минутной поездки на машине в городских пробках.

