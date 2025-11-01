Украинцы взорвали крупный нефтепровод под Москвой

Украинские силы подорвали крупный нефтепровод в Московской области. Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в пятницу 31 октября были уничтожены три нитки нефтепродуктопровода "Кольцевой", который обеспечивал российскую армию топливными ресурсами.

"Антидроновая сетка и "защита" вражеского объекта военизированной охраной не помогли - все три нити, по которым агрессор транспортировал бензин, дизель и авиационное топливо, успешно и одновременно взорвались. Нефтепродуктопровод выведен из строя, - говорится в сообщении ГУР. - Очередная успешная операция ГУР на России - серьезный удар по военным возможностям государства-агрессора, а также по его экономике, в частности в московском регионе".

Как отмечается в сообщении ведомства, длина магистрального нефтепродуктопровода" Кольцевой" - 400 километров. Топливо для транспортировки по трубопроводу поступало с Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов. Ежегодно нефтепровод мог перекачивать до 3 млн тонн авиационного топлива, до 2,8 млн тонн дизтоплива и до 1,6 млн тонн бензина.

Российские войска продолжили обстрелы Украины

Тем временем российские войска продолжили обстрелы Украины. Как сообщили Воздушных сил ВСУ, в ночь на 01 ноября по украинской территории было выпцщено 223 БпЛА, около 140 из которых –"Шахеды", 206 были подавлены или сбиты, "зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 7 локациях".

По меньшей мере один человек погиб и более десяти получили ранения в субботу утром в результате российского удара по Николаеву. По данным местных властей, мишенью атаки с применением баллистической ракеты "Искандер-М" стали автозаправочная станция и гражданские автомобили.

В населенном пункте Корюковка Черниговской области беспилотник попал по территории сельхозпредприятия, в результате чего загорелся ангар, а на Полтавщине в результате атаки РФ возник пожар на объекте газодобычи.

В ходе российских атак в Херсонской области, ранения получили более 20 человек, сообщают местные СМИ.

А в Запорожской области за сутки было нанесено 720 ударов по 25 населенным пунктам из различных видов оружия. "Было повреждено жилье, автомобили, объекты инфраструктуры", - уточнил глава областной администрации Иван Федоров.