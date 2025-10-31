Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Россия обстреляла Сумы, среди раненых дети

Очередной ночной обстрел в Украине.
Очередной ночной обстрел в Украине.
Авторское право AP/Ukrainian Emergency Service
By Euronews
Минувшей ночью Сумы вновь попали под обстрел, пострадали дома, железная дорога и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Не менее 15 человек пострадали в Сумской области в ночь на 31 октября при российской атаке беспилотниками, сообщают местные власти.

Главы областной военной администрации Олег Григоров уточнил, что удары были направлены по гражданской инфраструктуре и что только по городу Сумы за час выпустили десять дронов. Один попал в многоэтажный дом, там начался пожар в квартирах и на балконах.

Обстрел затронул и железнодорожную инфраструктуру - в Сумах атаковано пассажирское депо, уничтожен подвижной состав. О повреждениях железной дороги сообщается и в Харьковской области.

Не прекращаются удары России по энергетической инфраструктуре Украины. Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что при атаке на Славянскую ТЭЦ в Донецкой области погибли два человека, еще несколько ранены.

С начала полномасштабного вторжения Россия отрицает, что наносит удары не по военным целям в Украине.

