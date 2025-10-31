Казахстан: 130 криптоплатформ закрываются в рамках борьбы с теневой экономикой

Казахстан активизировал борьбу с финансовыми преступлениями, закрыв 130 криптовалютных бирж, связанных с отмыванием денег и конфисковав цифровые активы на сумму 16,7 млн долларов (14,4 млн евро). Об этом сообщило казахское Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным АФМ, эти теневые платформы использовались преступными группировками в Казахстане, России, Украине и Молдавии для отмывания доходов от наркоторговли и онлайн-мошенничества.

Агентство описывает эту схему как многоступенчатый процесс. Наркоторговцы и киберпреступники сначала переводили свои доходы, фиатные или криптовалютные, на кошельки бирж, где средства конвертировались и проходили через ряд транзакций, чтобы замаскировать их происхождение.

"Эти незаконные биржи действуют как профессиональные отмыватели денег, обналичивая и переводя преступные доходы за границу,- говорится в заявлении AFM. - Они полагаются на банковские счета и кошельки, принадлежащие подставным лицам".

Согласно казахстанскому законодательству, к работе допускаются только платформы, лицензированные Управлением по финансовым услугам Астаны (AFSA) и интегрированные в национальную банковскую систему. Управление уделяет большое внимание кибербезопасности и защите персональных данных.

"При лицензировании AFSA строго проверяет безопасность хранения клиентских активов, требуя разделения клиентских счетов и аудита ИТ-инфраструктуры, отвечающей строгим стандартам кибербезопасности", - говорится в заявлении.

По состоянию на понедельник в Казахстане разрешено работать 27 поставщикам услуг цифровых активов (DASP), включая 12 криптовалютных бирж. Все они подлежат постоянному финансовому мониторингу и соблюдению правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Скрытые сети обналичивания

AFM также обнаружила 81 подпольную группу, специализирующуюся на конвертации незаконных средств в наличные, общий объем операций которых превысил 38,5 млн евро.

В стране, которая гордится своей культурой цифровых платежей, где за буханку хлеба можно заплатить QR-кодом, наличные деньги остаются одним из немногих способов скрыть финансовую деятельность.

Заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов отметил, что объем снятия наличных продолжает расти и в этом году достигнет 21 млрд евро, что на 1,6 млрд евро больше, чем в 2024 году. Банкоматы считаются одним из основных уязвимых мест в этой системе.

Бижанов подчеркнул, что анонимные переводы остаются одной из ключевых проблем, поскольку они позволяют перемещать деньги через систему без идентификации отправителя или получателя.

Для решения этой проблемы АФМ и Национальный банк Казахстана вводят новые меры безопасности.

При внесении наличных средств на сумму свыше 500 000 тенге (802 евро) пользователи вскоре должны будут вводить персональный идентификационный номер. С 1 января банки также обязаны хранить видеозаписи с банкоматов не менее 180 дней.

"Кроме того, рассматривается возможность биометрической верификации с помощью распознавания лица или отпечатков пальцев. Эти меры помогут закрыть лазейки для анонимных транзакций", - сказал Бижанов.

Другие финансовые нарушения

Власти также ликвидировали 18 нелегальных предприятий по производству табака и алкоголя и пресекли незаконный экспорт нефтепродуктов на сумму 27 млн евро.

Правоохранительные органы изъяли вейпы на сумму 19 млн евро, запрещённые в Казахстане с 2024 года, и закрыли 62 подпольных игорных заведения, включая 11 онлайн-казино.

"Значительная часть финансовых нарушений связана с деятельностью подставных компаний", - добавил Бижанов.

Вид на центр Астаны со стороны президентского дворца AP Photo

За последние три года налоговые органы сняли с учета 3 600 таких организаций, которые способствовали проведению более 30 000 фиктивных сделок на сумму 450 млн евро.

Казахстан намерен сократить долю теневой экономики до 15 % ВВП к концу этого года, поскольку власти ужесточают контроль над стремительно оцифровывающейся финансовой системой страны.