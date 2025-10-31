Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Казахстан: 130 криптоплатформ закрываются в рамках борьбы с теневой экономикой

Женщина пользуется банкоматом возле банка в Портленде, штат Орегон, 12 ноября 2024 г.
Женщина пользуется банкоматом возле банка в Портленде, штат Орегон, 12 ноября 2024 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Galiya Khassenkhanova
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Власти Казахстана арестовали цифровые активы на сумму 14,4 млн евро и выявили 81 незаконную сеть обналичивания средств на фоне растущих усилий по борьбе с финансовыми преступлениями.

Казахстан активизировал борьбу с финансовыми преступлениями, закрыв 130 криптовалютных бирж, связанных с отмыванием денег и конфисковав цифровые активы на сумму 16,7 млн долларов (14,4 млн евро). Об этом сообщило казахское Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным АФМ, эти теневые платформы использовались преступными группировками в Казахстане, России, Украине и Молдавии для отмывания доходов от наркоторговли и онлайн-мошенничества.

Агентство описывает эту схему как многоступенчатый процесс. Наркоторговцы и киберпреступники сначала переводили свои доходы, фиатные или криптовалютные, на кошельки бирж, где средства конвертировались и проходили через ряд транзакций, чтобы замаскировать их происхождение.

"Эти незаконные биржи действуют как профессиональные отмыватели денег, обналичивая и переводя преступные доходы за границу,- говорится в заявлении AFM. - Они полагаются на банковские счета и кошельки, принадлежащие подставным лицам".

Согласно казахстанскому законодательству, к работе допускаются только платформы, лицензированные Управлением по финансовым услугам Астаны (AFSA) и интегрированные в национальную банковскую систему. Управление уделяет большое внимание кибербезопасности и защите персональных данных.

"При лицензировании AFSA строго проверяет безопасность хранения клиентских активов, требуя разделения клиентских счетов и аудита ИТ-инфраструктуры, отвечающей строгим стандартам кибербезопасности", - говорится в заявлении.

По состоянию на понедельник в Казахстане разрешено работать 27 поставщикам услуг цифровых активов (DASP), включая 12 криптовалютных бирж. Все они подлежат постоянному финансовому мониторингу и соблюдению правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Скрытые сети обналичивания

AFM также обнаружила 81 подпольную группу, специализирующуюся на конвертации незаконных средств в наличные, общий объем операций которых превысил 38,5 млн евро.

В стране, которая гордится своей культурой цифровых платежей, где за буханку хлеба можно заплатить QR-кодом, наличные деньги остаются одним из немногих способов скрыть финансовую деятельность.

Заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов отметил, что объем снятия наличных продолжает расти и в этом году достигнет 21 млрд евро, что на 1,6 млрд евро больше, чем в 2024 году. Банкоматы считаются одним из основных уязвимых мест в этой системе.

Бижанов подчеркнул, что анонимные переводы остаются одной из ключевых проблем, поскольку они позволяют перемещать деньги через систему без идентификации отправителя или получателя.

Для решения этой проблемы АФМ и Национальный банк Казахстана вводят новые меры безопасности.

При внесении наличных средств на сумму свыше 500 000 тенге (802 евро) пользователи вскоре должны будут вводить персональный идентификационный номер. С 1 января банки также обязаны хранить видеозаписи с банкоматов не менее 180 дней.

"Кроме того, рассматривается возможность биометрической верификации с помощью распознавания лица или отпечатков пальцев. Эти меры помогут закрыть лазейки для анонимных транзакций", - сказал Бижанов.

Другие финансовые нарушения

Власти также ликвидировали 18 нелегальных предприятий по производству табака и алкоголя и пресекли незаконный экспорт нефтепродуктов на сумму 27 млн евро.

Правоохранительные органы изъяли вейпы на сумму 19 млн евро, запрещённые в Казахстане с 2024 года, и закрыли 62 подпольных игорных заведения, включая 11 онлайн-казино.

"Значительная часть финансовых нарушений связана с деятельностью подставных компаний", - добавил Бижанов.

Центр Астаны виден из Президентского дворца
Вид на центр Астаны со стороны президентского дворца AP Photo

За последние три года налоговые органы сняли с учета 3 600 таких организаций, которые способствовали проведению более 30 000 фиктивных сделок на сумму 450 млн евро.

Казахстан намерен сократить долю теневой экономики до 15 % ВВП к концу этого года, поскольку власти ужесточают контроль над стремительно оцифровывающейся финансовой системой страны.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Казахстан делает ставку на ИИ: в стране создают уникальные техкомпании и продукты

Раскрыта международная сеть отмывания денег: 18 арестов в девяти странах (Германия, Италия и другие)

Священников католической церкви в Греции подозревают в отмывании денег