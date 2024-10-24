Священников католической церкви в Греции подозревают в отмывании денег

By euronews и ΕΡΤ

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Инвестиции в ночные клубы на деньги из казны католической церкви Греции были выявлены в ходе расследования Управления по борьбе с отмыванием денег, которое уже приступило к аресту активов пяти бизнесменов с Пелопоннеса.

В поле зрения Управления попали два священника, занимающие высокие посты в иерархии, против которых появились доказательства растраты миллионов евро со счетов, которыми они управляли. По имеющимся данным, около 3 миллионов евро "ушли" со счетов и были вложены в ночные клубы.

Предполагается, что получателями этих денег стали пять операторов ночных клубов на Пелопоннесе.

По данным следствия, отмывание денег таким способом началось около 8 лет назад. Ведомство приступило к расследованию после того, как банки отметили несколько крупных транзакций как подозрительные. Последний подозрительный перевод на сумму 50 000 евро был обнаружен всего несколько дней назад.

В поисках доказательств управление вышло на личности двух священников, а затем и пяти бизнесменов.

Глава управления Хараламбос Вурлиотис составил заключение по результатам своего расследования, которое он направил в компетентную прокуратуру для проведения уголовного расследования, чтобы проверить двух священников на предмет растраты, а частных предпринимателей - на предмет отмывания денег.

Католическая церковь Греции: "У нас нет информации о растрате"

Со своей стороны, Католическая церковь Греции заявила, что не располагает никакой информацией.

"После сегодняшних сообщений в прессе о растрате и отмывании денег мы заявляем, что у нас нет никакой официальной информации по этому вопросу. Поэтому мы ожидаем новой информации от компетентных органов, чтобы занять официальную позицию по этому вопросу", - говорится в заявлении.