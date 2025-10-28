Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Португалия: катер наркоторговцев протаранил судно береговой охраны, один офицер погиб

Катер протаранил судно береговой охраны в Португалии
Катер протаранил судно береговой охраны в Португалии Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ema Gil Pires
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Один человек погиб, еще трое получили травмы после того, как катер, на котором, вероятно, перевозили наркотики, протаранил судно береговой охраны Португалии и загорелся.

В понедельник вечером в португальском регионе Алгарве злоумышленники на скоростном катере протаранили судно береговой охраны. Вероятно, они перевозили наркотики, сообщили в МВД Португалии.

Как пишет CNN Portugal, лодка могла перевозить гашиш из Северной Африки в Европу.

Один из полицейских погиб, еще три офицера получили ранения.

"Сегодня ночью при исполнении служебных обязанностей погиб член Национальной республиканской гвардии, который вместе с другими офицерами преследовал скоростной катер на реке Гвадиана. Такие катера обычно используют для торговли запрещенными веществами, людьми — в данном случае, наркотиками. Правительство заверило семью и Национальную республиканскую гвардию, которые скорбят, а также всю страну, что в координации с испанскими властями оно сделает все возможное, чтобы арестовать виновных в этом преступлении", — заявила министр внутренних дел Португалии Мария Лусия Амарал.

По данным полиции, катер злоумышленников был позднее обнаружен горящим на берегу реки — примерно в четырех километрах от места столкновения. Его пассажиры скрылись.

Правоохранители продолжают расследование инцидента.

