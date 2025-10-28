В понедельник вечером в португальском регионе Алгарве злоумышленники на скоростном катере протаранили судно береговой охраны. Вероятно, они перевозили наркотики, сообщили в МВД Португалии.

Как пишет CNN Portugal, лодка могла перевозить гашиш из Северной Африки в Европу.

Один из полицейских погиб, еще три офицера получили ранения.

"Сегодня ночью при исполнении служебных обязанностей погиб член Национальной республиканской гвардии, который вместе с другими офицерами преследовал скоростной катер на реке Гвадиана. Такие катера обычно используют для торговли запрещенными веществами, людьми — в данном случае, наркотиками. Правительство заверило семью и Национальную республиканскую гвардию, которые скорбят, а также всю страну, что в координации с испанскими властями оно сделает все возможное, чтобы арестовать виновных в этом преступлении", — заявила министр внутренних дел Португалии Мария Лусия Амарал.

По данным полиции, катер злоумышленников был позднее обнаружен горящим на берегу реки — примерно в четырех километрах от места столкновения. Его пассажиры скрылись.

Правоохранители продолжают расследование инцидента.