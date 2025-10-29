Ограбление Лувра: двое подозреваемых "частично признали свою причастность"

Полицейские у Лувра, понедельник, 27 октября 2025 года.
Полицейские у Лувра, понедельник, 27 октября 2025 года.
Авторское право Christophe Ena/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Прокурор Парижа Лора Бекко рассказала в среду о том, как продвигается расследование.

На пресс-конференции в среду прокурор Парижа Лора Бекко сообщила, что два человека, арестованные в субботу вечером по подозрению в причастности к ограблению Лувра, "частично признали свою вину".

По истечении 96 часов, проведенных под стражей в полиции, они предстали перед следственным судьей, который предъявил им "обвинение в совершении организованной кражи" и "преступном сговоре". Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Один из подозреваемых, арестованный в аэропорту Руасси перед посадкой на рейс в Алжир, - безработный 34-летний франко-алжирец. Он уже фигурировал в базе данных полиции и был идентифицирован по остаткам ДНК, найденным на одном из скутеров.

Второй, 39-летний француз, был арестован в Обервилье и уже известен "по краже при отягчающих обстоятельствах". Его ДНК была найдена на одном из разбитых окон.

Предполагается, что к краже со взломом причастны еще два человека. Однако прокурор не исключила возможности существования более крупной организованной группы.

Около сотни следователей

Лора Бекко провела пресс-конференцию в присутствии представителей Бригады по борьбе с бандитизмом (BRB) и Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (OCBC), которые ведут расследование.

"В общей сложности около сотни следователей работали днем и ночью в течение всей недели, чтобы попытаться установить личности преступников и вернуть драгоценности", - сказал прокурор.

Драгоценности все еще не найдены

Похищенное из самого знаменитого музея мира включает в себя несколько комплектов драгоценностей времен Первой и Второй империи, богатых сапфирами и изумрудами, и оценивается в 88 миллионов евро.

"Драгоценности пока не находятся в нашем распоряжении: я хочу сохранить надежду на то, что они будут найдены и возвращены музею Лувра и, в более широком смысле, нации", - заявила прокурор Парижа.

