Откажется ли Россия от войны после новых санкций ЕС и США?

Санкции Европейского союза против Москвы "фактически работают против самого Брюсселя". Об этом в четверг заявило министерство иностранных дел России, добавив, что "возможности их расширения исчерпаны".

Кремль продолжает отрицать, что новые более жесткие меры оказывают какое-либо влияние на российскую экономику и военную стратегию Москвы в Украине, давая понять, что РФ не изменит свою позицию и не согласится на прекращение огня.

Министерство иностранных дел России заявило, что даже санкции США против нефтяных гигантов страны - "Роснефти" и "Лукойла" не создадут проблем для России, "у которой выработался стойкий иммунитет к подобным ограничениям". "Однако они посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования", - заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дмитрий Медведев, бывший президент и экс-премьер-министр России, пошел дальше, назвав Вашингтон врагом Москвы.

"США - наш противник, а их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией", - сказал Медведев, имея в виду президента США Дональда Трампа.

"Принятые решения - это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой".

Согласится ли Россия на прекращение огня?

"Настало время прекратить убийства и немедленно прекратить огонь", - заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент, объявляя о санкциях Вашингтона, первых после возвращения Трампа в Белый дом.

"Учитывая отказ президента Путина прекратить эту бессмысленную войну, Казначейство вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, которые финансируют военную машину Кремля. Казначейство готово предпринять дальнейшие действия, если это будет необходимо, чтобы поддержать усилия президента Трампа по прекращению еще одной войны. Мы призываем наших союзников присоединиться к нам и соблюдать эти санкции".

Профессор Доннача О Бичайн, политолог из Городского университета Дублина сказал Euronews, что это не заставит Россию отступить в войне против Украины.

"Я не верю, что Путин сейчас отступит или согласится на прекращение огня или значимые переговоры. Да и зачем ему это", - задается вопросом профессор. "На выходных Трамп вызвал президента (Владимира) Зеленского в Вашингтон и после двухчасового телефонного брифинга с Путиным обрушился с критикой на украинского лидера, заявив, что тот должен уступить требованиям России, иначе Украина будет уничтожена",- отметил он.

Прибыв на саммит ЕС в четверг утром в Брюсселе, Зеленский заявил, что Украина не подвергается давлению с целью заставить ее пойти на территориальные уступки и не уступит ни одну из временно оккупированных Россией территорий.

"Сторонники России, в первую очередь Китай и Северная Корея, поддерживают военные усилия Кремля. КНДР направила в Россию десятки тысяч военнослужащих и поставила больше боеприпасов, чем весь ЕС поставил Украине", - сказал профессор О Бичайн.

О Бичайн также сказал Euronews, что Путин будет думать о прекращении огня или переговорах только тогда, "когда он сочтёт, что рискует потерять территорию или власть".

"Для Путина любое соглашение будет отражать реальное положение дел на поле боя. Пока он видит хотя бы минимальный прогресс, у него мало стимулов останавливаться", - отметил он, имея в виду 0,4% территориальных завоеваний в 2025 году, достигнутых ценой огромных человеческих жертв.

По словам профессора О Бичайн, Путин дал понять, что встретится с Зеленским только "для того, чтобы оформить заранее оговоренное соглашение, равносильное капитуляции Украины".

"Нет никаких свидетельств того, что эта позиция изменилась", - заключил он.