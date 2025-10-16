Франция: поправка о приостановке пенсионной реформы намечена на ноябрь

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню выступает на заседании правительства с вопросами и ответами, среда, 15 октября 2025 года, в Национальном собрании в Париже.
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню выступает на заседании правительства с вопросами и ответами, среда, 15 октября 2025 года, в Национальном собрании в Париже. Авторское право  Michel Euler/AP Photo
By Euronews & agences
Опубликовано
Премьер-министр Себастьен Лекорню, задавая вопросы правительству, заявил, что вопрос о приостановке пенсионной реформы будет обсуждаться в рамках голосования по бюджету социального обеспечения.

По словам Себастьяна Лекорню, в ноябре правительство представит в парламент поправку, предлагающую приостановить пенсионную реформу до президентских выборов 2027 года.

"Правительство должно представить поправку к законопроекту о финансировании социального обеспечения в ноябре", - заявил премьер-министр в Национальном собрании во время своего первого правительственного часа вопросов.

С этой правительственной поправкой "решение будет принимать парламент, а значит, и каждый из нас, присутствующих здесь, должен будет в самых ясных выражениях выразить свои убеждения (...), сказав, чего вы хотите для пенсий, не только на сегодня, но, давайте не будем бояться, и на завтра", - заявил Себастьен Лекорню.

Правительство предлагает отложить постепенное повышение пенсионного возраста до 64 лет, а также увеличение продолжительности периода уплаты взносов до президентских выборов в обмен на то, что социалисты не будут сразу же отвергать это предложение.

Выступая во вторник вечером перед финансовым комитетом Национальной ассамблеи, министр общественных счетов Амели де Моншален заявила, что отсрочка станет предметом "поправки" к законопроекту о финансировании социального обеспечения (PLFSS).

Во вторник вечером министр труда Жан-Пьер Фаранду в вечерних новостях на телеканале France 2 выразил сомнение, упомянув о некоем законе, но не уточнив, будет ли он конкретным.

Критика со стороны оппозиции

По мнению лидера депутатов от партии "Горизонты" Поля Кристофа, будущая приостановка "опасно легка", учитывая демографическую ситуацию, за которую "рано или поздно мы заплатим цену".

Для координатора партии "Непокоренная Франция" Мануэля Бомпара принятие поправки к PLFSS "означает, что Социалистической партии придется проголосовать за сокращение пенсий на 4 года или за сокращение компенсаций для людей с хроническими заболеваниями". "Как можно так нас прокатить " ,- написал он в сети X.

Депутат от "Национального объединения" Жан-Филипп Танги заявил, что он "бросает вызов всем депутатам-социалистам, чтобы они сегодня представили конкретные и неопровержимые доказательства того, что у них есть средства, чтобы добиться приостановки пенсионной реформы".

По его мнению, поправка правительства будет расценена Конституционным советом как "кавалерийская", то есть "не имеющая прямого отношения" к "финансированию социального обеспечения".

Однако советник исполнительной власти опроверг эту идею. "Пенсии полностью входят в сферу действия PLFSS", — заявил источник.

Председатель финансового комитета "Непокоренной Франции" Эрик Кокерель попросил правительство "взять на себя обязательства по принятию конкретного закона", если PLFSS "не будет принят" или "превысит 50 дней", отведенных на его рассмотрение.

Премьер-министр также заявил, что ожидает предложений от социальной конференции "к весне", и предложил "доверить управление" пенсионной системой социальным партнерам.

