США могут отправить Украине ракеты дальнего радиуса действия "Томагавк", если РФ не закончит войну

США могут отправить Украине ракеты дальнего радиуса действия "Томагавк", если Россия в ближайшее время не прекратит войну, заявил президент Дональд Трамп в воскресенье на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде перед вылетом в Египет. Такое давление может дать результат, отреагировал Зеленский.
США могут отправить Украине ракеты дальнего радиуса действия "Томагавк", если Россия в ближайшее время не прекратит войну. Об этом президент Дональд Трамп заявил в воскресенье на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, поднявшись на борт самолета Air Force One, который затем взял курс на Египет.
Трамп подчеркнул, что сначала планирует обсудить этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.
В озвученном в воскресенье в Киеве вибеообращении президент Украины подтвердил, что провёл второй телефонный разговор с президентом США за посдение несколько дней.
Владимир Зеленский заявил, что стороны обьсудили возможность "укрепить нашу противовоздушную оборону, все наши оборонительные возможности", а также "наши активные операции и возможности дальнего радиуса действия".
Между тем в ночь на понедельник российские беспилотники нанесли удар по Одесской области. Как сообщил глава Областной военной администрации Олег Кипер в Telegram, "несмотря на активную работу ПВО", в результате атаки зафиксировано попадание по объектам гражданского назначения, в частности, складским помещениям. Здесь "возник масштабный пожар на площади более 5 000 квадратных метров", пострадал один человек.
В ночь на 13 октября в оккупированном РФ украинском городе Феодосия в Крыму также прогремели взрывы. Украинские БпЛА атаковали местную нефтебазу, в результате чего на объекте возник масштабный пожар, сообщил назначенный Москвой губернатор Сергей Аксёнов.