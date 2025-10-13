Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
США могут отправить Украине ракеты дальнего радиуса действия "Томагавк", если РФ не закончит войну

Архив: Дональд Трамп нап встрече в Белом доме.
Архив: Дональд Трамп нап встрече в Белом доме. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
США могут отправить Украине ракеты дальнего радиуса действия "Томагавк", если Россия в ближайшее время не прекратит войну, заявил президент Дональд Трамп в воскресенье на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде перед вылетом в Египет. Такое давление может дать результат, отреагировал Зеленский.

США могут отправить Украине ракеты дальнего радиуса действия "Томагавк", если Россия в ближайшее время не прекратит войну. Об этом президент Дональд Трамп заявил в воскресенье на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, поднявшись на борт самолета Air Force One, который затем взял курс на Египет.

Послушайте, если эту войну не удастся уладить, я пошлю им "Томагавки". Я могу сказать, что "Томагавк" - невероятное оружие, наступательное оружие. И, честно, России это не нужно. Не нужно им это.<br>Да, я мог бы сказать им: если война не будет урегулирована, мы вполне можем это сделать. А можем и не делать, хотя все возможности для этого есть. Думаю, уместно поднять этот вопрос. Я хочу, чтобы война закончилась
Дональд Трамп
президент США

Трамп подчеркнул, что сначала планирует обсудить этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

В озвученном в воскресенье в Киеве вибеообращении президент Украины подтвердил, что провёл второй телефонный разговор с президентом США за посдение несколько дней.

Владимир Зеленский заявил, что стороны обьсудили возможность "укрепить нашу противовоздушную оборону, все наши оборонительные возможности", а также "наши активные операции и возможности дальнего радиуса действия".

Я только что, во второй раз за последние дни, поговорил с президентом США. Это - тема дня. Мы тесно сотрудничаем с Америкой, чтобы укрепить нашу ПВО,все наши оборонительные средства: прежде всего "Патриоты", другие системы, а также наши активные операции и возможности дальнего радиуса действия. <br>Мы видим и слышим: Россия боится, что американцы могу предоставить нам "Томагавки". Это сигнал: такое давление может дать результат для достижения мира
Владимир Зеленский
президент Украины

Между тем в ночь на понедельник российские беспилотники нанесли удар по Одесской области. Как сообщил глава Областной военной администрации Олег Кипер в Telegram, "несмотря на активную работу ПВО", в результате атаки зафиксировано попадание по объектам гражданского назначения, в частности, складским помещениям. Здесь "возник масштабный пожар на площади более 5 000 квадратных метров", пострадал один человек.

В ночь на 13 октября в оккупированном РФ украинском городе Феодосия в Крыму также прогремели взрывы. Украинские БпЛА атаковали местную нефтебазу, в результате чего на объекте возник масштабный пожар, сообщил назначенный Москвой губернатор Сергей Аксёнов.

