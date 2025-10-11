РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные 100-процентные пошлины на китайский импорт "с 1 ноября или раньше", что может привести к эскалации тарифов после нескольких месяцев торгового перемирия между двумя странами.

В сообщении в своей соцсети Truth Social Трамп также заявил, что его администрация "введет экспортный контроль для любого и всего критически важного программного обеспечения".

Трамп выразил недовольство Китаем после того, как Пекин ввел новые меры контроля за экспортом редкоземельных элементов, которые необходимы для широкого спектра продукции - от реактивных двигателей, радарных систем и электромобилей до бытовой электроники, включая ноутбуки и телефоны.

Трамп назвал этот шаг "крайне враждебным" и предположил, что может отменить встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, запланированную на конец этого месяца в Южной Корее. Он заявил в социальных сетях, что "похоже, нет никаких причин" для встречи с Си.

Позже он сказал журналистам, что хотя он не отменял встречу, но не "знает, состоится ли она", добавив: "Я буду там независимо от этого, так что я предполагаю, что она может состояться".

Трамп также предположил, что еще есть время смягчить его угрозу введения новых крупных тарифов. "Мы должны посмотреть, что произойдет. Именно поэтому я назначил дату 1 ноября", - сказал он.

Новые ограничения Китая

На Китай приходится почти 70% мировой добычи редкоземельных металлов. Он также контролирует около 90% их мировой переработки. Доступ к таким материалам является ключевым пунктом разногласий на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.

Объявленные в четверг меры по контролю за экспортом требуют от иностранных компаний получения специального разрешения на поставку таких элементов за рубеж.

Пекин также объявил о требованиях по выдаче разрешений на экспорт технологий, используемых в добыче, выплавке и переработке редкоземельных металлов, добавив, что любые запросы на экспорт продукции, используемой в военных товарах, будут отклонены.

Трамп заявил, что Китай держит мир "в плену", ограничивая доступ к металлам и магнитам, используемым в электронике, компьютерных чипах, лазерах, реактивных двигателях и других технологиях.

На фоне опасений по поводу роста напряженности между крупнейшими экономиками мира индекс S&P 500 упал в пятницу на 2,7%. Это был худший день для рынка с апреля, когда президент США в последний раз говорил о столь высоких пошлинах на импорт. Однако, фондовый рынок закрылся до того, как президент озвучил условия своей угрозы.

Мало того, что глобальная торговая война, развязанная Трампом, может возобновиться, так еще и импортные пошлины, накладываемые поверх 30%, уже взимаемых с китайских товаров, могут, судя по прошлым заявлениям администрации, привести к разрыву торговли между США и Китаем. А это рискует вызвать замедление роста во всем мире.

Впрочем, хотя формулировка Трампа и выглядит окончательной, он также известен тем, что отступает от своих угроз. В начале этого года некоторые инвесторы подключились к акции, которую газета Financial Times назвала "TACO", что означает "Трамп всегда трусит" (Trump Always Chickens Out).

США и Китай борются за преимущество на торговых переговорах после того, как объявленные в начале этого года пошлины на импорт спровоцировали торговую войну.

Две страны согласились снизить тарифы после переговоров в Швейцарии и Великобритании, однако напряженность сохраняется, поскольку Китай продолжает ограничивать доступ Америки к труднодобываемым редкоземам, необходимым для широкого спектра американских технологий.