Туск заявил, что экстрадиция в Германию подозреваемого по делу о диверсии на "Северном потоке" не соответствует интересам Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция украинца в Германию по подозрению в причастности к взрывам на трубопроводе «Северный поток» в 2022 году не отвечает интересам страны.

Украинский подозреваемый Владимир З., разыскиваемый в Германии в связи со взрывами в сентябре 2022 года, был задержан недалеко от Варшавы в конце сентября.

Польский суд постановил в понедельник, что он должен оставаться под стражей еще 40 дней, пока рассматривается запрос Германии на его экстрадицию в рамках европейского ордера на арест.

Выступая во вторник, Туск сказал, что решение о передаче Владимира З. в Германию зависит от суда, и правительство не будет вмешиваться.

Однако он вновь заявил о противодействии Польши трубопроводам, которые, по мнению страны, сделали Европу слишком зависимой от российской энергии.

«Проблема Европы, проблема Украины, проблема Литвы и Польши не в том, что был взорван «Северный поток-2», а в том, что он был построен», — сказал Туск на пресс-конференции.

«Определенно не в интересах Польши передавать этого гражданина иностранному государству», — добавил он.

Взрывы 26 сентября 2022 года повредили трубопроводы «Северный поток», которые были построены для транспортировки российского природного газа в Германию по дну Балтийского моря.

Повреждение усилило напряженность из-за войны в Украине, поскольку европейские страны стремились отказаться от российских энергетических ресурсов после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На этом изображении, предоставленном шведской береговой охраной, видна утечка из «Северного потока-2», 28 сентября 2022 года. AP/AP

Федеральная прокуратура Германии заявила в прошлом месяце, что Владимир З. был обученным водолазом и входил в группу людей, подозреваемых в аренде яхты и закладке взрывчатки на трубопроводы рядом с датским островом Борнхольм.

Владимир З. отрицает какую-либо вину и будет бороться против экстрадиции в Германию, по словам его польского адвоката.

Другой украинец — Сергей К. — был арестован в Италии в прошлом месяце в связи с этими взрывами. Итальянский апелляционный суд одобрил его экстрадицию в Германию, но подозреваемый обжалует это решение в кассационном суде Италии.

Взрывы повредили трубопровод «Северный поток-1», который был основным маршрутом поставки российского природного газа в Германию до того, как Москва прекратила поставки в конце августа 2022 года.

Они также повредили трубопровод «Северный поток-2», который так и не был введен в эксплуатацию, потому что Германия приостановила процесс его сертификации незадолго до вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Москва обвинила США в осуществлении взрывов, что Вашингтон отрицает.

Трубопроводы давно критиковались США и некоторыми их союзниками, которые предупреждали, что они представляют риск для энергетической безопасности Европы, увеличивая зависимость от российского газа.

В 2023 году немецкие СМИ сообщили, что проукраинская группа была причастна к диверсии на трубопроводах. Киев отверг предположения о том, что он заказал атаку, а немецкие чиновники выразили осторожность в отношении обвинений.