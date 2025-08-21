В Италии задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»

РЕКЛАМА

В Италии задержан украинец, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

По сообщениям немецких СМИ, Сергей К. был арестован в среду вечером в районе Римини; на него был выдан европейский ордер.

По данным следствия, Сергей К. мог координировать действия украинского спецподразделения, которое заложило взрывчатку на трубопроводы. Водолазы использовали специально нанятую парусную яхту под названием «Андромеда», которую взяли в аренду по поддельным документам.

Обвиняемый будет доставлен из Италии в Германию, где и предстанет перед судом.

Три из четырёх ниток СП-1 и СП-2 были взорваны в сентябре 2022 г. К тому времени прокачка газа по СП-1 была остановлена, а СП-2 так и не ввели в эксплуатацию.