Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В Италии задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»

На фото от 11 ноября 2018 года: судно работает на газопроводе "Северный поток - 2" у побережья Балтийского моря
На фото от 11 ноября 2018 года: судно работает на газопроводе "Северный поток - 2" у побережья Балтийского моря Авторское право  Bernd Wuestneck/AP
Авторское право Bernd Wuestneck/AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

По данным следствия, задержанный координировал взрыв газопроводов

РЕКЛАМА

В Италии задержан украинец, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

По сообщениям немецких СМИ, Сергей К. был арестован в среду вечером в районе Римини; на него был выдан европейский ордер.

По данным следствия, Сергей К. мог координировать действия украинского спецподразделения, которое заложило взрывчатку на трубопроводы. Водолазы использовали специально нанятую парусную яхту под названием «Андромеда», которую взяли в аренду по поддельным документам.

Обвиняемый будет доставлен из Италии в Германию, где и предстанет перед судом.

Три из четырёх ниток СП-1 и СП-2 были взорваны в сентябре 2022 г. К тому времени прокачка газа по СП-1 была остановлена, а СП-2 так и не ввели в эксплуатацию.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Союзники России Беларусь и Иран договорились об укреплении обороны в рамках целого ряда соглашений

Начальники Генштабов стран НАТО провели "откровенный разговор" о гарантиях безопасности для Украины

Атаки РФ по Украине: массированный удар дронами по Ахтырке и портовой инфраструктуре в Одессе