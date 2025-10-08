Трамп говорит о "естественном конфликте" с Канадой, принимая Карни

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его страны "естественный конфликт" с Канадой по поводу одного и того же бизнеса, что делает заключение торговой сделки между двумя соседями "сложным".

Комментарии прозвучали во вторник, когда Трамп встретился с премьер-министром Канады Марком Карни, чтобы обсудить вопросы торговли после того, как ввел 35%-е тарифы на большинство товаров одного из ближайших торговых партнеров США

В то время как другие страны, включая Великобританию, ЕС, Южную Корею и Японию, смогли заключить сделки по снижению введенных против них пошлин; Канада не входит в этот список и по-прежнему сталкивается с одними из самых высоких тарифов, введенных администрацией Трампа.

Пошлины начали действовать после того, как Трамп обвинил Канаду ещё при бывшем премьер-министре Джастине Трюдо в том, что она способствует притоку в США нелегальных иммигрантов и наркотиков - в частности фентанила - из-за отсутствия тщательной охраны и проверки.

Такие же обвинения прозвучали и в адрес Мексики , против которой Трамп также ввел в связи с этим высокие тарифы.

Президент Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни встречаются в Овальном кабинете Белого дома, вторник, 7 октября 2025 года, в Вашингтоне Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Второй визит Карни в Овальный кабинет после того, как он сменил Трюдо в марте, состоялся в преддверии намеченного на следующий год пересмотра соглашения между США, Мексикой и Канадой, а также в тот момент, когда один из самых прочных и дружественных союзов в мире оказался расколот из-за торговой войны Трампа и его угроз аннексии.

Президент США уже заявил, что он готов продлить соглашение о свободной торговле с Мексикой и Канадой путем его перезаключения или поиска "других сделок".

Соглашение было заключено во время первого срока Трампа и позволяет поставлять большинство канадских и мексиканских товаров в США без пошлин. Однако после возвращения на пост президента республиканец дал понять, что хочет изменить положения этой сделки (Т рамп полагает, что может получить более выгодные условия для Вашингтона).

"Мы можем перезаключить договор, и это было бы хорошо, или мы можем просто заключить разные сделки, - сказал он. - Мы можем заключать разные сделки, если захотим. Мы можем заключить сделки, которые будут лучше для отдельных стран".

Карни приехал с визитом в надежде найти облегчение по отраслевым тарифам. Трамп ввел некоторые секторальные пошлины для Канады (известные как тарифы по разделу 232). Это, например, 50%-е тарифы на импорт стали и алюминия.

Президент Дональд Трамп приветствует премьер-министра Канады Марка Карни, прибывшего в Белый дом, вторник, 7 октября 2025 года, в Вашингтоне. Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Оттаву беспокоит судьба самерикано-мексикано-канадского соглашения, которое имеет решающее значение для канадской экономики: более 3/4четвертей канадского экспорта идет в США.

Трамп, который проявил симпатию к Карни ( в отличие от его предшественника), отметил, что между двумя странами существует "естественный конфликт", с чем канадский премьер вежливо не согласился.

"У нас также есть взаимная любовь, - сказал Карни, отметив, что не стал бы использовать слово "конфликт". - Есть области, где мы конкурируем, и именно в них мы должны прийти к соглашению, которое будет работать. Но есть еще больше областей, где мы сильнее вместе, и именно на этом мы сосредоточены".

Это низкая точка в отношениях между США и Канадой, ситуация в значительной степени усугубляется враждебностью Трампа и его неоднократными высказываниями о желании "завладеть" своим северным соседом и сделать его 51-м штатом США.

Американский президент даже в шутку упомянул о "слиянии" двух стран в самом начале своего выступления во вторник.

Эти комментарии разгневали многих канадцев, которые избегают поездок в США: данные национального статистического управления Канады свидетельствуют, что число граждан страны, постивших южного соседа за превые 7 месяцев этого года снизилось на 23% по сравнению с прошлым.

Трамп отмахнулся от этой проблемы, заявив, что канадцы по-прежнему "любят" США, и утверждая, что отношения будут "лучше, чем когда-либо", когда две страны заключат нровую торговую сделку.