Президент США Дональд Трамп провел в четверг в Белом доме переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и дал понять, что Вашингтон может вскоре снять ограничение на продажу Анкаре современных истребителей F-35.

Во время первого срока Трампа США исключили Турцию из этой программы после того, как Анкара, союзник по НАТО, приобрела у России систему противовоздушной обороны С-400.

Американские чиновники опасались, что ее поставки Турции могут быть использованы для сбора данных о возможностях F-35 и что эта информация может попасть в руки России.

Трамп начал свою двухчасовую встречу с Эрдоганом, выразив надежду на то, что в ходе переговоров лидеров удастся найти решение этого вопроса.

"Ему нужны определенные вещи, и нам нужны определенные вещи, и мы придем к соглашению. Вы узнаете об этом к концу дня", - сказал Трамп.

Затем, обращаясь к Эрдогану, он добавил: "И я думаю, что вы добьетесь успеха в покупке тех вещей, которые вы хотели бы купить".

Президент США Дональд Трамп пожимает руку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Овальном кабинете, 25 сентября 2025 года AP Photo

Во время прощания с Эрдоганом президент США в краткой беседе с журналистами назвал встречу "хорошей", но не стал уточнять подробности.

Это была первая поездка Эрдогана в Белый дом с 2019 года. Во время первого срока пребывания Трампа в Белом доме между ними сложились "очень хорошие отношения".

На протяжении многих лет официальные лица США выражали обеспокоенность по поводу соблюдения прав человека в Турции при Эрдогане и связей страны с Россией.

Напряженность между Турцией и Израилем, еще одним важным американским союзником, из-за сектора Газа и Сирии иногда осложняла отношения с Анкарой.

Выступая перед журналистами, Трамп сосредоточил свое беспокойство на продолжающихся экономических отношениях Турции с Россией.

Турция является одним из крупнейших покупателей российского ископаемого топлива с тех пор, как в начале 2023 года Евросоюз объявил о бойкоте большей части российской морской нефти.

Акция протеста, организованная главной оппозиционной Республиканской народной партией, у здания мэрии в Стамбуле, 1 июля 2025 года AP Photo

С января 2023 года Анкара закупила российской нефти, угля и природного газа более чем на 90 миллиардов долларов. За этот период только Китай и Индия купили у России больше.

"Лучшее, что он может сделать, - это не покупать нефть и газ у России", - сказал Трамп об Эрдогане.

Американский президент добавил, что Эрдогана уважают и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, он может оказать большое влияние, если захочет", - сказал Трамп.

Побуждение Эрдогана к более активному давлению на Путина прозвучало после того, как ранее на этой неделе Трамп заявил, что верит в то, что Украина сможет вернуть все территории, которые она потеряла в войне с Россией.

Это был резкий сдвиг по сравнению с неоднократными призывами Трампа к Киеву пойти на территориальные уступки, чтобы прекратить боевые действия.

Эрдоган дал понять, что очень хочет, чтобы приостановка поставок F-35 была отменена, и сказал Трампу, что готов "тщательно обсудить" этот вопрос.

Прошлое нежелание сотрудничать с Турцией

Администрация президента-демократа Джо Байдена держала Эрдогана, который занимает пост президента с 2014 года, а до этого более десяти лет был премьер-министром, на расстоянии в течение четырех лет пребывания Байдена у власти.

Нежелание глубоко взаимодействовать было обусловлено тем, что Турция отстала в демократическом развитии, а также тесными связями Анкары с Москвой.

Оппозиционные партии и правозащитные организации обвиняют Эрдогана в подрыве демократии и ограничении свободы слова за более чем два десятилетия его пребывания у власти.

Международные наблюдатели отмечают, что необоснованные расследования и преследования правозащитников, журналистов, оппозиционных политиков и других лиц остаются в Турции постоянной проблемой.

Однако Трамп видит в Эрдогане важнейшего партнера и надежного посредника в своих усилиях по прекращению войн в Украине и Газе.

Бывший президент США Джо Байден приветствует Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите НАТО в Вашингтоне, 10 июля 2024 года. AP Photo

Взгляды администрации республиканца также в значительной степени совпадают с подходом Турции к Сирии - Вашингтон и Анкара формируют свою позицию по отношению к некогда изолированному Дамаску после падения сирийского лидера Башара Асада в декабре.

Трамп и европейские лидеры вслед за Эрдоганом поддержали президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, который когда-то командовал повстанческой группировкой, внесенной в список иностранных террористических организаций.

Трамп также сказал, что Эрдоган заслуживает благодарности за поддержку повстанческих сил, которые свергли Асада.

"Я думаю, что именно президент Эрдоган несет ответственность за Сирию, за успешную борьбу за избавление Сирии от ее прошлого лидера, - сказал Трамп. - На самом деле это великое достижение".