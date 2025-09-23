Бывший министр труда Франции Мюриэль Пенико уверена, что устоявшуюся социальную модель нужно менять

Мюриэль Пенико сделала успешную карьеру в бизнесе, политике, а теперь и в искусстве.

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Ее имя связано с одной из реформ рынка труда во Франции во время первого срока правления президента Эммануэля Макрона. Тогда, будучи министром труда, она пыталась добиться большей гибкости и равенства на рабочем месте, и ей это в значительной степени удалось. Она также пыталась обеспечить большую устойчивость пенсионной системы - попытка, от которой в итоге отказались.

В интервью Euronews Мюриэль Пенико объясняет, почему Франции сегодня нужен новый социальный договор.

По ее словам, мощный подъем ультраправых во Франции объясняется тем, что граждане потеряли веру в лучшее будущее.

Насколько мы должны быть обеспокоены стабильностью Франции и тем, какое влияние она окажет на всю Европу?

М. Пенико: "Очевидно, что мы находимся в кризисе, который в некотором роде является как экономическим, так и социальным. Однако я думаю, что это то, что создавалось в течение долгого времени, на протяжении последних 20-30 лет.

Экономика Франции достаточно сильна. Тем не менее, у нас очень высокий уровень долга, и теперь проценты по нему слишком велики, чтобы с ними справиться. Поэтому мы должны действовать. Когда я говорю "мы должны", я имею в виду всех французов, у нас нет выбора.

Но вопрос в том, чтобы понять, почему, чтобы убедиться, что мы принимаем правильные меры. И в этом "почему" есть нечто положительное, что в некотором смысле превратилось в отрицательное, - это, вероятно, очень высокий уровень социальной модели. Мы ценим это. Это часть наших ценностей, нашей сплоченности, нашего демократического выбора. Поэтому я поддерживаю этот очень высокий уровень социальной модели.

Но в рамках этого социального контракта вопрос заключается в том, что последние 30 лет были очень тяжелыми в финансовом плане, потому что 46% нашей зарплаты - это социальные взносы, которые перераспределяются для финансирования социальной помощи, социальной деятельности, особенно пенсий, здравоохранения и социальной поддержки.

Дело в том, что, с одной стороны, хорошо сокращать неравенство, экономическое неравенство, но, с другой стороны, мы недостаточно инвестируем в то, что для меня является настоящим равенством, а именно в равенство возможностей, что означает, что у нас высокий уровень перераспределения, но мы не вкладываем столько средств в образование, здравоохранение и инфраструктуру, сколько должны и могли бы.

Например, образование - это большой вопрос, который меня беспокоит. На образование выделяется всего 7% ВВП. По этому показателю мы занимаем 26-е место в ОЭСР. А на пенсии выделяется 14%".

То есть, по сути, вы предлагаете перенаправить или сократить часть капитала, выделяемого на социальные выплаты?

М. Пенико: "Нет, я думаю, что мы должны сократить расходы, но если вы будете только сокращать, то у вас не будет нарратива.

У вас нет выбора, долг и проценты по нему должны быть взяты под контроль. Во Франции нет единого мнения о том, как это сделать, но есть общее понимание того, что мы должны это сделать. Как - это вопрос дискуссии, и в этом заключается демократия. Как гражданин я предлагаю одновременно обсудить, на какой основе мы хотим строить будущее.

Простое сокращение расходов - это не будущее, это инструмент, необходимый для выполнения обязательств, но в то же время нам нужно переориентироваться, это более долгосрочная перспектива, но нам нужно начать инвестировать в технологии искусственного интеллекта, навыки, образование, здравоохранение.

Инфраструктура очень важна, если мы хотим подготовиться к будущему. Нам нужно сокращать расходы, основываясь на том, что мы делали в прошлом, но в то же время я думаю, что нам нужна осмысленная история, чтобы придать смысл жизни людей, особенно молодежи, потому что они чувствуют, что у них не будет лучшего будущего, и это должно быть приоритетом.

Поэтому нам нужны не только сокращения. Нам также нужно перераспределение и большее равенство возможностей, особенно для молодых людей, потому что иначе мы не готовим будущее".

Что касается сокращений, где вы видите место для них, учитывая, что французы отвергают все виды мер жесткой экономии?

М. Пенико: "Это не совсем так. Я думаю, французы понимают, что нужно что-то делать, но - это человеческий фактор - они предпочитают сокращать взносы других людей. Но понимание того, что мы должны действовать, я думаю, общее. Поэтому я думаю, что есть разные уровни. Во-первых, это должно быть справедливо. Вы не сможете помочь одной категории, если не потребуете усилий от другой. Это вопрос финансовых ресурсов, но это также вопрос образцовости. Одни меры принесут деньги, другие будут более символическими, но они необходимы, чтобы сделать все это приемлемым. Я думаю, что среди вещей, которые необходимо рассмотреть, это пенсии, мы вкладываем в пенсионное обеспечение в два раза больше, чем в образование.

Мы не должны ничего сокращать в образовании. Мы должны улучшить образование, сейчас мы находимся на очень низком уровне, на 25-м месте в рейтинге ОЭСР PISA. Нам нужно внедрять инновации в образование.

Что касается пенсий, то для высоких пенсий, не для бедных пенсионеров, а для высоких пенсионеров, мы могли бы принять на один или два года, что пенсии не должны быть увеличены, потому что это происходит автоматически по закону. Это пример.

Во-вторых, у нас много, много уровней управления. Государство, регионы, районы, межрайонные общины, города - у нас шесть уровней, если честно. Это очень дорого. Это дорого стоит и делает процесс принятия решений сложным и длительным. Это то, что вы не можете сделать в одночасье. Может быть, мы можем начать прямо сейчас, потому что мы говорим об этом уже много лет, но так и не сделали этого. И я думаю, что это то, что экономит деньги, а также повышает эффективность. Так что это, я бы сказала, в некотором роде позитивное сокращение.

Сейчас также обсуждается очень высокая выручка во Франции. Честно говоря, это не спасет весь уровень долга. Но когда я говорю, что мы все должны приложить усилия, очевидно, что мы должны попросить очень, очень богатых внести свой вклад. Вопрос в том, как это регулировать, чтобы они не уезжали за границу. Кроме того, ведутся споры о том, как поступать с их бизнесом.

Их личная собственность - да, но если это влияет на их бизнес как работодателей, если это противоречит их бизнесу как работодателей, то это нужно взвесить.

Самое важное для меня - это методология. Вы не можете просто сделать это сверху вниз, и это очень сложно, но мы уже проходили через другие трудности, и вы знаете, что это значит и в Греции".

Мы видим, что ультраправые набирают беспрецедентную силу во Франции. Как вы думаете, в какой степени правительства, включая то, в котором вы служили, несут за это ответственность?

М. Пенико: Я думаю, что ответственность за рост популярности ультраправых объясняется тремя причинами.

Во-первых, ультраправые уже не те, что были 20 или 30 лет назад. Они представляются по-другому. Раньше они были явно антисемитскими. Теперь они этого не декларируют. Они были против Европы и Европейского союза. Теперь позиция неясна. Теперь они хотят победить, хотят попасть в правительство, хотят стать правящей партией, которая несет перемены и вносит некоторое замешательство в жизнь людей.

Но ответственность также лежит на социально-экономической ситуации и на других партиях. Нам нужен более прочный общественный договор, но, с другой стороны, большинство людей думают, что жизнь их детей будет хуже, чем их собственная. Они не надеются на лучшее будущее. Очень трудно жить в демократическом обществе, если вы не верите в лучшее будущее. Демократия - это свобода. А еще - надежда. Надежда на лучшую жизнь, по крайней мере, для ваших детей. И сегодня молодому поколению труднее, даже если у них больше денег, подняться по социальной лестнице, чем 30 или 40 лет назад.

А левые сделали совсем другой выбор. Ультралевые предпочли поддерживать мусульманскую общину гораздо больше, чем рабочих, потому что рабочих сейчас меньше. И теперь многие рабочие переходят на сторону ультраправых. И в центре, от левых до правых, включая центр, в котором я служила, существует большая раздробленность. Очень большая раздробленность. Так что людям очень трудно понять, в чем заключается видение. В 2017 году ситуация была иной. Эммануэль Макрон дал надежду на то, что левые и правые смогут объединиться ради более инновационного и иного будущего. Отчасти это сработало. В первые три года мы преуспели. Это было правильное время для проведения реформ, и нам удалось сократить безработицу на 1,5 миллиона человек благодаря трудовой реформе, экономической реформе, реформе образования, гендерному равенству и обучению на протяжении всей жизни. Я горжусь тем, что была частью этого процесса и возглавляламногие из этих реформ".

Считаете ли вы Макрона успешным президентом?

М. Пенико: "У всех президентов есть потенциал, чтобы добиваться поставленных целей. Он действительно использовал его в начале своего первого срока, чтобы провести реформы. Они не были идеальными, идеальных не бывает, но они были успешными в экономическом и социальном плане, в плане занятости. В самом начале ему также удалось помочь укрепить видение Европы. Сегодня ситуация очень сложная. Он по-прежнему играет важную роль на европейском и международном уровне, но у правительства уже два года нет большинства. Это очень сложно, потому что существует разрыв между тем, что Франция может представлять, делать и возглавлять на международном уровне, и повседневной реальностью в стране, которая несколько заблокирована. Поэтому многие инвестиции ждут своего часа. И с социальной и экономической точки зрения сегодня ситуация не драматична, но и не хороша. "

13-часовой рабочий день в Греции

Греческое правительство недавно приняло закон, разрешающий 13-часовой рабочий день при определенных условиях. С вашей точки зрения, как бывшего министра труда, считаете ли вы, что это реалистичная мера или шаг назад?

М. Пенико: "Всегда трудно говорить о законе в другом контексте, в другой стране, потому что вы не знаете, что именно действует, вы смотрите со стороны, так что это взгляд со стороны. Что я знаю о трудовом вопросе, так это, во-первых, то, что хорошие законы, хорошие решения в области труда всегда хороши для экономики, но они всегда хороши и для социальных прав. Когда в балансе находится только одно, это не очень хорошо.

Вопрос в том, является ли это ответом на проблему нехватки рабочей силы. Возможно, лучше интенсивно обучать молодых людей, не имеющих работы, поддерживать матерей, чтобы у них был детский сад, и признать, что пожилые люди могут продолжать работать.

Но иногда у вас нет выбора, и нужно действовать быстро. В этом случае в любой стране обычно имеет значение, является ли работа добровольной и лучше ли она оплачивается. И если вы осторожны в тех областях, где много несчастных случаев на производстве, ведь 13 часов в офисе - это что-то. Если вы работаете в строительном секторе, это совсем другое дело. Я не знаю деталей, не знаю контекста, но это те вопросы, которые я бы задала".

Кто такая Мюриэль Пенико

Бывший министр труда Франции, М. Пенико также работала на руководящих должностях в государственном и частном секторах как во Франции, так и за рубежом. В настоящее время она является послом и постоянным представителем Франции в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

С мая 2017 года по июль 2020 года Пенико занимала пост министра труда Франции и возглавила ряд структурных реформ, которые способствовали значительному сокращению безработицы и неравенства во Франции. Она курировала реформу трудового кодекса, известную как "Укрепление социального диалога" (2017), и закон "О свободе выбора будущей профессии" (2018).

М. Пенико является автором, в частности, книги euronews hellas

Независимый директор и консультант по корпоративной стратегии, она является членом советов директоров компаний ManPowerGroup и Galileo Global Education, а также старшим советником Bain Capital. Она также входила в советы директоров компаний Orange (председатель комитета по управлению и корпоративной ответственности), SNCF (председатель комитета по транспорту и логистике) и Aéroports de Paris.

Будучи международным лидером в сфере бизнеса, она занимала должность директора по персоналу группы компаний Danone, члена исполнительного комитета и президента Фонда экосистемы Danone для социальных инноваций. В частности, она запустила и создала Dan'Cares, первую в мире программу медицинского страхования для всех сотрудников, и программу Eve по развитию лидерского потенциала женщин.

Была исполнительным вице-президентом компании Dassault Systèmes, мирового лидера в области программного обеспечения для 3D-проектирования, и членом исполнительного комитета, отвечающим за организацию, человеческие ресурсы и устойчивое развитие.