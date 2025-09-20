Москва запустила более 600 дронов и ракет по Украине, Киев атаковал российские НПЗ

Россия нанесла в субботу масштабный удар ракетами и беспилотниками по различным регионам Украины, в результате которого погибли по меньшей мере три человека и десятки получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила более 600 БПЛА и ракет. Они были направлены на девять областей Украины, включая Днепропетровскую, Николаевскую, Черниговскую, Запорожскую, Полтавскую, Киевскую, Одесскую, Сумскую и Харьковскую.

"Враг нацелился на нашу инфраструктуру, жилые кварталы и гражданские предприятия, - написал Зеленский на сайте X, добавив, что ракета с кассетным боеприпасом попала в многоэтажный дом в городе Днепр. - Каждый такой удар - это не военная необходимость, а целенаправленная стратегия России по запугиванию мирного населения и разрушению нашей инфраструктуры".

Местные СМИ сообщили, что в Черниговском районе один человек погиб и восемь получили ранения. При одной из атак были ранены три человека, они ехали на машине, когда на них упал беспилотник. На место происшествия были вызваны трое медиков, которые также получили ранения в результате второго удара по району. Все шестеро были доставлены в больницу.

В Днепропетровской области по меньшей мере 30 человек получили ранения, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак, добавив, что в Днепре повреждены несколько многоэтажных зданий и домов.

Спасатели тушат пожар в жилом доме, поврежденном в результате российского удара по Днепру, Украина, в субботу, 20 сентября 2025... Ukrainian Emergency Service/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Военно-воздушные силы Украины заявили, что из 619 беспилотников и ракет, выпущенных Россией, в том числе 579 беспилотников, 8 баллистических и 32 крылатых ракет, ими было сбито и нейтрализовано 552 беспилотника, две баллистические и 29 крылатых ракет.

Кампания Киева против российской нефтегазовой инфраструктуры

Тем временем Украина продолжила свои атаки на российскую нефтяную промышленность, нанеся удары по двум нефтеперерабатывающим заводам в Саратовской и Самарской областях.

"Саратовский НПЗ обеспечивает примерно 2,54% от общего объема переработки нефти в России (более 7 миллионов тонн нефти в год)", - говорится в заявлении Генштаба Украины.

В заявлении добавляется, что Украина также повредила главный объект транспортной инфраструктуры в Самаре.

"Все пострадавшие объекты задействованы в снабжении российских вооруженных сил", - отмечается в заявлении.

Российские СМИ со ссылкой на губернатора Самарской области сообщают, что в результате украинского дронового удара в регионе погибли 4 человека.

Атака стала частью более широкой кампании Киева, направленной против российской нефтегазовой инфраструктуры, которая, по словам Зеленского, является ключевым источником дохода, финансирующим войну России против Украины.

В пятницу Европейская комиссия предложила новый пакет санкций против России, направленных на сжиженный природный газ (СПГ), банки, криптовалютные платформы и суда из так называемого "теневого флота" Москвы.

Зеленский приветствовал дополнительные санкции, заявив, что "они направлены на ключевые двигатели военной экономики: энергетические доходы, финансы, высокотехнологичное оборудование и военно-промышленную базу", добавив, что "это важный шаг, который усилит давление на военную машину России и окажет ощутимое воздействие".