Прокуратура намерена добиваться смертной казни для убийцы Чарли Кирка

Прокурор округа Юта Джеффри Грей назвал убийство консервативного активиста Чарли Кирка "американской трагедией" и заявил, что будет добиваться смертной казни для обвиняемого.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Грей также раскрыл новые детали дела, в том числе текстовые сообщения, в которых задержанный якобы признался в совершении убийства.

"Я подаю уведомление о намерении добиваться смертной казни. Я не отношусь к этому решению легкомысленно, и это решение я принял самостоятельно", – сказал Грей в интервью американской общественной радиостанции NPR после пресс-конференции во вторник.

22-летний Тайлер Робинсон оставил записку о том, что планировал убить Кирка, и признался в содеянном после стрельбы, говорится в документах.

"Я устал от его ненависти", – сказал подозреваемый своему соседу по комнате, которого официальные лица также описали как партнёра подозреваемого, отвечая на вопрос, почему он застрелил Кирка.

Робинсон также утверждал, что планировал нападение более недели, сообщил государственный обвинитель.

В более поздних текстовых сообщениях подозреваемый сказал, что жалеет, что не вернулся и не забрал винтовку, которую бросил в кустах сразу после убийства, отметив, что она принадлежала его дедушке.

ДНК, найденная на спусковом крючке предполагаемого орудия убийства, также принадлежала Робинсону, заявил прокурор.

Во вторник прокуратура округа Юта во главе с Джеффри Грэем предъявила Робинсону семь уголовных обвинений, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах, препятствовании правосудию путем уничтожения доказательств и подкупе свидетеля в связи с тем, что он попросил своего партнёра, который совершает трансгендерный переход, удалить компрометирующие текстовые сообщения.

Сожителю Робинсона, Адаму Джонсону, было предъявлено обвинение в сокрытии улик. В судебных документах утверждается, что Джонсон сначала спрятал рюкзак с боеприпасами и мобильный телефон Робинсона в их общей квартире, а затем передал эти предметы полиции.

Некоторые политики, в том числе президент США Дональд Трамп, призвали к применению смертной казни в этом деле.

На пресс-конференции Грей заявил, что принял решение добиваться смертной казни "независимо, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления".

Стихийный мемориал в честь Чарли Кирка в университете долины Юты в Ореме, 15 сентября 2025 года. AP Photo

Робинсон впервые предстал перед судом во вторник днём по видеосвязи из тюрьмы. Установив, что обвиняемый не может позволить себе адвоката, судья четвёртого округа штата Юта Тони Граф заявил, что назначит ему защитника до следующего судебного заседания, назначенного на 29 сентября.

Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время публичных дебатов со студентами в университете долины Юты.

Кирк был сооснователем организации Turning Point USA, которая позиционировала себя как рупор молодёжного крыла движения MAGA.

По его собственному признанию, Кирк занимался ведением "культурных войн" с либералами, в особенности в студенческих городках, по таким вопросам, как гендер или иммиграция.

Церемония поминовения Чарли Кирка в Вашингтоне, 14 сентября 2025 года. AP Photo

Убийство Кирка вызвало опасения по поводу роста политического насилия в Соединённых Штатах.