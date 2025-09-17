Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Второй Кэмп-Дэвид? Израиль и Сирия близки к соглашению в сфере безопасности

Сирийские солдаты поднимают сирийский флаг перед зданием министерства обороны Сирии, сильно пострадавшим от израильских авиаударов, Дамаск, Сирия, суббота, 19 июля 2025 года.
Сирийские солдаты поднимают сирийский флаг перед зданием министерства обороны Сирии, сильно пострадавшим от израильских авиаударов, Дамаск, Сирия, суббота, 19 июля 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By يورونيوز
Опубликовано
Израиль представил Сирии предложение о соглашении в сфере безопасности, которое включает карту демилитаризованных зон, простирающихся от юго-запада Дамаска до израильской границы. Предложение основано на Кэмп-Дэвидском договоре между Египтом и Израилем.

Сирия пока не ответила на израильское предложение, которое было представлено несколько недель назад, и работает над встречным, сообщает издание Axios.

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани планируют обсудить ситуацию в среду в Лондоне вместе с посланником США Томом Бараком, который выступает посредником между двумя странами.

Это будет уже третья подобная трехсторонняя встреча, и источники, знакомые с ходом переговоров, говорят, что они демонстрируют прогресс, но соглашение, судя по всему, в этот день не будет достигнуто.

Раздел южной части Сирии

Израильское предложение основано на израильско-египетском мирном соглашении 1979 года, которое разделило Синайский полуостров на три зоны, оговаривает различные меры безопасности и устанавливает уровни демилитаризации в зависимости от удаленности этих зон от израильской границы.

По данным Axios, Сирии предложено согласиться на создание большой демилитаризованной и бесполетной зон на своей территории без изменений на израильской стороне границы.

Согласно предложению, территория к юго-западу от Дамаска также будет разделена на три части, в которых сирийцы смогут держать различные уровни войск и типы вооружений. Предложение также предусматривает расширение буферной зоны на два километра с сирийской стороны.

На территории, прилегающей к буферной зоне и границе с Израилем с сирийской стороны, не будут допускаться военные силы и тяжелое вооружение, но Сирии будет разрешено сохранить присутствие полиции и сил внутренней безопасности.

Бесполетная зона и пункт о горе Хермон

Вся территория от юго-запада Дамаска до израильской границы будет объявлена бесполетной зоной для сирийских самолетов, согласно представленному предложению.

В обмен на эти ограничения с сирийской стороны Израиль предложил постепенно вывести войска со всей оккупированной за последние несколько месяцев территории Сирии, за исключением передовой позиции на вершине горы Хермон.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Тель-Авив настаивает на сохранении своего присутствия там в рамках любого будущего соглашения.

По словам источника, которые цитирует издание, одним из основных принципов израильского предложения является сохранение воздушного коридора в Иран через Сирию, что позволит Израилю и в будущем наносить удары по Ирану.

Встреча Нетаньяху с аш-Шараа

По данным Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил заинтересованность в организации встречи с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября. Однако, по словам израильского чиновника, вероятность того, что это произойдет, на данном этапе невелика.

Во вторник Нетаньяху сообщил на пресс-конференции, что президент США Дональд Трамп пригласил его посетить Белый дом 29 сентября.

Сирийское контрпредложение

Сирия под давлением США ускоряет переговоры с Израилем, чтобы достичь соглашения по безопасности, которое, как она надеется, приведет к возвращению территорий, недавно захваченных Израилем, но не будет равнозначно всеобъемлющему мирному договору, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Дамаск готовит ответ на предложение Израиля. Сирийское предложение предусматривает вывод израильских войск с территорий, захваченных в последние несколько месяцев, возвращение буферной зоны, согласованной в перемирии 1974 года, демилитаризацию, а также прекращение воздушных ударов и наземных вторжений ЦАХАЛ в Сирию.

По словам источников, вопрос о статусе Голанских высот, которые еврейское государство оккупировало в ходе войны 1967 года, оставлен "на будущее".

После падения режима президента Сирии Башара Асада Израиль разбомбил несколько сирийских военных объектов, его войска приблизились к Дамаску на 20 километров и продолжают почти ежедневно вторгаться в деревни в провинциях Эль-Кунейтра и Дараа.

Встреча в Дамаске

Во вторник Сирия, Иордания и США приняли "дорожную карту" по урегулированию кризиса в провинции Эс-Сувейда и стабилизации обстановки на юге Сирии.

В документе говорится, что Вашингтон будет работать над договоренностями с Израилем по вопросам безопасности при поддержке Иордании и в консультации с Дамаском.

Эти договоренности "учитывают законные интересы как Сирии, так и Израиля, подчеркивая при этом суверенитет Сирии", заявили в сирийском МИД.

Дорожная карта по урегулированию кризиса в Эс-Сувейде подчеркивает прекращение внешнего вмешательства в провинцию, говорится в сообщении.

Несколько дней назад президент Сирии Ахмад аш-Шараа заявил в интервью сирийскому новостному каналу "Аль-Ихбария", что его страна будет вести переговоры о достижении соглашения по безопасности "до тех пор, пока Израиль не вернется к тому, где он был до 8 декабря".

Новое вторжение

"Аль-Ихбария" сообщил в среду, что израильские войска вошли в два города в северной части Эль-Кунейтры.

Канал добавил, что израильские силы проводили обыски в домах, операция проводилась при поддержке беспилотников.

Дамаск осудил израильские атаки и неоднократные вторжения в Кунейтру, Дараа и сельскую местность вблизи Дамаска, подчеркнув, что они препятствуют усилиям по стабилизации, представляют собой нарушение международного права и Соглашения о разъединении 1974 года.

