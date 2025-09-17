Второй Кэмп-Дэвид? Израиль и Сирия близки к соглашению в сфере безопасности

РЕКЛАМА

Сирия пока не ответила на израильское предложение, которое было представлено несколько недель назад, и работает над встречным, сообщает издание Axios.

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани планируют обсудить ситуацию в среду в Лондоне вместе с посланником США Томом Бараком, который выступает посредником между двумя странами.

Это будет уже третья подобная трехсторонняя встреча, и источники, знакомые с ходом переговоров, говорят, что они демонстрируют прогресс, но соглашение, судя по всему, в этот день не будет достигнуто.

Раздел южной части Сирии

Израильское предложение основано на израильско-египетском мирном соглашении 1979 года, которое разделило Синайский полуостров на три зоны, оговаривает различные меры безопасности и устанавливает уровни демилитаризации в зависимости от удаленности этих зон от израильской границы.

По данным Axios, Сирии предложено согласиться на создание большой демилитаризованной и бесполетной зон на своей территории без изменений на израильской стороне границы.

Согласно предложению, территория к юго-западу от Дамаска также будет разделена на три части, в которых сирийцы смогут держать различные уровни войск и типы вооружений. Предложение также предусматривает расширение буферной зоны на два километра с сирийской стороны.

На территории, прилегающей к буферной зоне и границе с Израилем с сирийской стороны, не будут допускаться военные силы и тяжелое вооружение, но Сирии будет разрешено сохранить присутствие полиции и сил внутренней безопасности.

Бесполетная зона и пункт о горе Хермон

Вся территория от юго-запада Дамаска до израильской границы будет объявлена бесполетной зоной для сирийских самолетов, согласно представленному предложению.

В обмен на эти ограничения с сирийской стороны Израиль предложил постепенно вывести войска со всей оккупированной за последние несколько месяцев территории Сирии, за исключением передовой позиции на вершине горы Хермон.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Тель-Авив настаивает на сохранении своего присутствия там в рамках любого будущего соглашения.

По словам источника, которые цитирует издание, одним из основных принципов израильского предложения является сохранение воздушного коридора в Иран через Сирию, что позволит Израилю и в будущем наносить удары по Ирану.

Встреча Нетаньяху с аш-Шараа

По данным Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил заинтересованность в организации встречи с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября. Однако, по словам израильского чиновника, вероятность того, что это произойдет, на данном этапе невелика.

Во вторник Нетаньяху сообщил на пресс-конференции, что президент США Дональд Трамп пригласил его посетить Белый дом 29 сентября.

Сирийское контрпредложение

Сирия под давлением США ускоряет переговоры с Израилем, чтобы достичь соглашения по безопасности, которое, как она надеется, приведет к возвращению территорий, недавно захваченных Израилем, но не будет равнозначно всеобъемлющему мирному договору, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Дамаск готовит ответ на предложение Израиля. Сирийское предложение предусматривает вывод израильских войск с территорий, захваченных в последние несколько месяцев, возвращение буферной зоны, согласованной в перемирии 1974 года, демилитаризацию, а также прекращение воздушных ударов и наземных вторжений ЦАХАЛ в Сирию.

По словам источников, вопрос о статусе Голанских высот, которые еврейское государство оккупировало в ходе войны 1967 года, оставлен "на будущее".

После падения режима президента Сирии Башара Асада Израиль разбомбил несколько сирийских военных объектов, его войска приблизились к Дамаску на 20 километров и продолжают почти ежедневно вторгаться в деревни в провинциях Эль-Кунейтра и Дараа.

Встреча в Дамаске

Во вторник Сирия, Иордания и США приняли "дорожную карту" по урегулированию кризиса в провинции Эс-Сувейда и стабилизации обстановки на юге Сирии.

В документе говорится, что Вашингтон будет работать над договоренностями с Израилем по вопросам безопасности при поддержке Иордании и в консультации с Дамаском.

Эти договоренности "учитывают законные интересы как Сирии, так и Израиля, подчеркивая при этом суверенитет Сирии", заявили в сирийском МИД.

Дорожная карта по урегулированию кризиса в Эс-Сувейде подчеркивает прекращение внешнего вмешательства в провинцию, говорится в сообщении.

Несколько дней назад президент Сирии Ахмад аш-Шараа заявил в интервью сирийскому новостному каналу "Аль-Ихбария", что его страна будет вести переговоры о достижении соглашения по безопасности "до тех пор, пока Израиль не вернется к тому, где он был до 8 декабря".

Новое вторжение

"Аль-Ихбария" сообщил в среду, что израильские войска вошли в два города в северной части Эль-Кунейтры.

Канал добавил, что израильские силы проводили обыски в домах, операция проводилась при поддержке беспилотников.

Дамаск осудил израильские атаки и неоднократные вторжения в Кунейтру, Дараа и сельскую местность вблизи Дамаска, подчеркнув, что они препятствуют усилиям по стабилизации, представляют собой нарушение международного права и Соглашения о разъединении 1974 года.