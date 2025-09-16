Дания проводит военные учения в Гренландии в период напряженности из-за угроз Трампа

РЕКЛАМА

Дания возглавляет военные учения с участием сотен военнослужащих из нескольких европейских стран-членов НАТО в Гренландии на фоне многомесячной напряженности в связи с желанием администрации Трампа установить юрисдикцию США над обширным островом в Северной Атлантике.

В учениях Arctic Light 2025 участвуют более 550 военнослужащих из Дании и союзников по НАТО - Франции, Германии, Швеции и Норвегии, сообщают датские военные.

Начальник Объединенного арктического командования Дании выразил настороженность в отношении России как "региональной сверхдержавы" на Крайнем Севере, подчеркнув при этом, что, по его словам, "у нас очень хорошие отношения с американскими военными".

В понедельник датские войска провели тренировку по высадке на корабли спецназа, за которой наблюдали военные наблюдатели из США, Великобритании, Канады, Швеции и Германии.

Гости из стран-союзниц, находившиеся на борту датского фрегата "Нильс Юль", видели пролет датских истребителей F-16, а также учения с боевой стрельбой.

Датские войска участвуют в военных учениях с сотнями военнослужащих из нескольких европейских стран-членов НАТО в Северном Ледовитом океане в Нууке, 15 сентября 2025 года AP Photo

Цель учений - повысить боевую готовность вооруженных сил Дании и Гренландии, стратегически важного острова, который является полуавтономной территорией Копенгагена.

По словам военных, их личный состав тренируется вместе с союзниками, чтобы усилить "их совместные возможности реагирования на дестабилизирующие угрозы для Гренландии, Королевства Дания и НАТО в Североатлантическом и Арктическом регионах".

Усиление датского военного присутствия

Дания также стремится усилить свое военное присутствие вокруг Гренландии и в Северной Атлантике.

В конце января правительство объявило о заключении соглашения на сумму около 14,6 млрд крон (1,95 млрд евро) со сторонами, включая правительства Гренландии и Фарерских островов, чтобы "улучшить возможности для наблюдения и поддержания суверенитета в регионе".

В своем заявлении об учениях датские военные не упомянули о нынешней напряженности в отношениях с Вашингтоном, а глава Объединенного арктического командования Дании отметил хорошие отношения с американскими военными.

"Мы сотрудничаем с США на протяжении десятилетий, как на учениях, так и в операциях в Афганистане, Ираке и так далее", - заявил в понедельник генерал-майор Сёрен Андерсен.

Датские войска участвуют в военных учениях с сотнями военнослужащих из нескольких европейских стран-членов НАТО в Северном Ледовитом океане в Нууке, 15 сентября 2025 года. AP Photo

Дания направит свои истребители на американскую космическую базу Пайтуфик на северо-западе Гренландии, добавил он.

"Мы приземлимся там, и я думаю, что пилоты выпьют чашку кофе с командиром базы", - сказал Андерсен.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему нужна юрисдикция над Гренландией, и не исключал применения военной силы для захвата острова, что встревожило европейских лидеров.

Дания и Гренландия заявили, что остров не продается, и осудили сообщения о том, что США собирают там разведывательную информацию.

В прошлом месяце министр иностранных дел Дании вызвал главного дипломата США в Копенгагене на переговоры после того, как ведущий национальный вещатель сообщил, что по меньшей мере три человека, связанные с Трампом, проводили тайные операции по оказанию влияния в Гренландии.