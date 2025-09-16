Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Дания проводит военные учения в Гренландии в период напряженности из-за угроз Трампа

Датские военные корабли участвуют в военных учениях с сотнями военнослужащих из нескольких европейских стран-членов НАТО в Северном Ледовитом океане в Нууке, 15 сентября 2025 года.
Датские военные корабли участвуют в военных учениях с сотнями военнослужащих из нескольких европейских стран-членов НАТО в Северном Ледовитом океане в Нууке, 15 сентября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Целью учений является укрепление боевой готовности вооруженных сил Дании и Гренландии, стратегически расположенного острова, который является полуавтономной территорией Дании.

РЕКЛАМА

Дания возглавляет военные учения с участием сотен военнослужащих из нескольких европейских стран-членов НАТО в Гренландии на фоне многомесячной напряженности в связи с желанием администрации Трампа установить юрисдикцию США над обширным островом в Северной Атлантике.

В учениях Arctic Light 2025 участвуют более 550 военнослужащих из Дании и союзников по НАТО - Франции, Германии, Швеции и Норвегии, сообщают датские военные.

Начальник Объединенного арктического командования Дании выразил настороженность в отношении России как "региональной сверхдержавы" на Крайнем Севере, подчеркнув при этом, что, по его словам, "у нас очень хорошие отношения с американскими военными".

В понедельник датские войска провели тренировку по высадке на корабли спецназа, за которой наблюдали военные наблюдатели из США, Великобритании, Канады, Швеции и Германии.

Гости из стран-союзниц, находившиеся на борту датского фрегата "Нильс Юль", видели пролет датских истребителей F-16, а также учения с боевой стрельбой.

Датские войска участвуют в военных учениях с сотнями военнослужащих из нескольких европейских стран-членов НАТО в Северном Ледовитом океане в Нууке, 15 сентября 2025 года.
Датские войска участвуют в военных учениях с сотнями военнослужащих из нескольких европейских стран-членов НАТО в Северном Ледовитом океане в Нууке, 15 сентября 2025 года AP Photo

Цель учений - повысить боевую готовность вооруженных сил Дании и Гренландии, стратегически важного острова, который является полуавтономной территорией Копенгагена.

По словам военных, их личный состав тренируется вместе с союзниками, чтобы усилить "их совместные возможности реагирования на дестабилизирующие угрозы для Гренландии, Королевства Дания и НАТО в Североатлантическом и Арктическом регионах".

Усиление датского военного присутствия

Дания также стремится усилить свое военное присутствие вокруг Гренландии и в Северной Атлантике.

В конце января правительство объявило о заключении соглашения на сумму около 14,6 млрд крон (1,95 млрд евро) со сторонами, включая правительства Гренландии и Фарерских островов, чтобы "улучшить возможности для наблюдения и поддержания суверенитета в регионе".

В своем заявлении об учениях датские военные не упомянули о нынешней напряженности в отношениях с Вашингтоном, а глава Объединенного арктического командования Дании отметил хорошие отношения с американскими военными.

"Мы сотрудничаем с США на протяжении десятилетий, как на учениях, так и в операциях в Афганистане, Ираке и так далее", - заявил в понедельник генерал-майор Сёрен Андерсен.

Датские войска участвуют в военных учениях с сотнями военнослужащих из нескольких европейских стран-членов НАТО в Северном Ледовитом океане в Нууке, 15 сентября 2025 г.
Датские войска участвуют в военных учениях с сотнями военнослужащих из нескольких европейских стран-членов НАТО в Северном Ледовитом океане в Нууке, 15 сентября 2025 года. AP Photo

Дания направит свои истребители на американскую космическую базу Пайтуфик на северо-западе Гренландии, добавил он.

"Мы приземлимся там, и я думаю, что пилоты выпьют чашку кофе с командиром базы", - сказал Андерсен.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему нужна юрисдикция над Гренландией, и не исключал применения военной силы для захвата острова, что встревожило европейских лидеров.

Дания и Гренландия заявили, что остров не продается, и осудили сообщения о том, что США собирают там разведывательную информацию.

В прошлом месяце министр иностранных дел Дании вызвал главного дипломата США в Копенгагене на переговоры после того, как ведущий национальный вещатель сообщил, что по меньшей мере три человека, связанные с Трампом, проводили тайные операции по оказанию влияния в Гренландии.

Дополнительные источники • AP

Поделиться статьей Комментарии

