РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Израиль должен быть "очень осторожным" в своем подходе к Катару, который он назвал главным союзником Вашингтона в регионе.

Выступая в аэропорту Морристауна в Нью-Джерси в воскресенье, Трамп сказал: "Мое послание заключается в том, что они должны быть очень, очень осторожны. Они должны что-то сделать с ХАМАС, но Катар - большой союзник Соединенных Штатов".

Президент США заявил, что недоволен ударом Израиля по лидерам ХАМАС в столице Катара Дохе на прошлой неделе, назвав его односторонним действием, не отвечающим интересам США или Израиля.

В пятницу Трамп и специальный посланник США Стив Виткофф встретились за ужином с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдельрахманом аль-Тани.

Трамп назвал катарского премьера "замечательным человеком" и добавил, что сказал ему, что Катару нужны "лучшие связи с общественностью".

Между тем в понедельник госсекретарь США Марко Рубио посетил Израиль, где встретился с Нетаньяху и другими израильскими официальными лицами, чтобы выразить обеспокоенность Вашингтона в связи с операцией в Катаре и обсудить запланированное Израилем наступление на город Газа.

В прошлый вторник Израиль нанес удар по высшему руководству ХАМАС, что, как опасаются некоторые, может поставить под угрозу поддерживаемые США попытки посредничества в прекращении огня в Газе: положить конец почти двухлетней войне в секторе и освобождение удерживаемых террористами заложников.

По сообщениям, в результате удара погибли шесть человек - один сотрудник катарской службы безопасности и пять представителей ХАМАС.

Хотя ХАМАС утверждает, что в результате атаки на жилой комплекс в Дохе не погибло высшее руководство организации, официальное подтверждение может прийти позже, как это уже случалось в прошлом с громкими смертями в рядах боевиков.

В понедельник Катар готовится к проведению саммита по поводу нападения Израиля на лидеров ХАМАС в Дохе на прошлой неделе, надеясь, что группа арабских и исламских стран предложит способ дать отпор Израилю.

Катар выступает в качестве ключевого посредника в попытке достичь прекращения огня в войне, и Доха настаивает, что продолжит это делать даже после удара.

После нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года Израиль нанес ответные удары по боевикам этой группировки и другим членам так называемой "оси сопротивления" Ирана, поразив цели в Иране, Ливане, Сирии, Катаре и Йемене.