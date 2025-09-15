Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Трамп советует Израилю быть осторожным в отношениях с "большим союзником" Катаром

Президент США Дональд Трамп общается с журналистами перед вылетом на самолете Air Force One в аэропорту Морристауна, штат Нью-Джерси, 14 сентября 2025 года.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами перед вылетом на самолете Air Force One в аэропорту Морристауна, штат Нью-Джерси, 14 сентября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Jeremiah Fisayo-Bambi
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Трамп ответил на вопрос журналиста о том, есть ли у него послание для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с нанесенными на прошлой неделе израильтянами ударами по лидерам ХАМАС в столице Катара Дохе.

РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Израиль должен быть "очень осторожным" в своем подходе к Катару, который он назвал главным союзником Вашингтона в регионе.

Выступая в аэропорту Морристауна в Нью-Джерси в воскресенье, Трамп сказал: "Мое послание заключается в том, что они должны быть очень, очень осторожны. Они должны что-то сделать с ХАМАС, но Катар - большой союзник Соединенных Штатов".

Президент США заявил, что недоволен ударом Израиля по лидерам ХАМАС в столице Катара Дохе на прошлой неделе, назвав его односторонним действием, не отвечающим интересам США или Израиля.

В пятницу Трамп и специальный посланник США Стив Виткофф встретились за ужином с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдельрахманом аль-Тани.

Трамп назвал катарского премьера "замечательным человеком" и добавил, что сказал ему, что Катару нужны "лучшие связи с общественностью".

Между тем в понедельник госсекретарь США Марко Рубио посетил Израиль, где встретился с Нетаньяху и другими израильскими официальными лицами, чтобы выразить обеспокоенность Вашингтона в связи с операцией в Катаре и обсудить запланированное Израилем наступление на город Газа.

Related

В прошлый вторник Израиль нанес удар по высшему руководству ХАМАС, что, как опасаются некоторые, может поставить под угрозу поддерживаемые США попытки посредничества в прекращении огня в Газе: положить конец почти двухлетней войне в секторе и освобождение удерживаемых террористами заложников.

По сообщениям, в результате удара погибли шесть человек - один сотрудник катарской службы безопасности и пять представителей ХАМАС.

Хотя ХАМАС утверждает, что в результате атаки на жилой комплекс в Дохе не погибло высшее руководство организации, официальное подтверждение может прийти позже, как это уже случалось в прошлом с громкими смертями в рядах боевиков.

В понедельник Катар готовится к проведению саммита по поводу нападения Израиля на лидеров ХАМАС в Дохе на прошлой неделе, надеясь, что группа арабских и исламских стран предложит способ дать отпор Израилю.

Катар выступает в качестве ключевого посредника в попытке достичь прекращения огня в войне, и Доха настаивает, что продолжит это делать даже после удара.

После нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года Израиль нанес ответные удары по боевикам этой группировки и другим членам так называемой "оси сопротивления" Ирана, поразив цели в Иране, Ливане, Сирии, Катаре и Йемене.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Катар собрал единомышленников, чтобы ответить Израилю

Трамп заявил, что он "не в восторге" от израильского удара по Катару

Взрывы в Дохе: Израиль провел операцию против руководства ХАМАС