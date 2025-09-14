Палестинский режиссер Базель Адра обвиняет израильских военных в обыске его дома

В субботу израильские солдаты провели рейд в доме Базеля Адры, одного из режиссеров фильма "Нет другой земли", на Западном берегу, подтвердил сам палестинский кинематографист. За эту картину Адра получил Оскара.

Адра рассказал, что солдаты спросили его жену Суху о его местонахождении и начали обыскивать ее телефон, добавив, что во время рейда дома находилась их девятимесячная дочь.

Ранее в субботу израильские поселенцы напали на его деревню, ранив двух братьев Адры и одного двоюродного брата, сообщил режиссер агентству AP. Адра сопровождал членов своей семьи в больницу, где узнал, что израильские солдаты ворвались в его дом.

В то же время израильские СМИ публикуют несколько иные данные об инциденте. Военные заявляют, что провели рейд в деревне режиссера ат-Тувани после того, как двое израильтян были госпитализированы, так как "несколько террористов забросали их камнями".

После поступления сообщений о нападении военные заявили, что направили на место происшествия войска, "которые в настоящее время проводят осмотр территории и допрашивают подозреваемых".

Среди допрошенных был и Адра, что подтвердил военный источник газете The Times of Israel.

Фильм "Другой земли нет" - совместная палестино-израильская постановка режиссеров Базеля Адры, Хамдана Баллала, Юваля Абрахама и Рахель Сзор - рассказывает о борьбе жителей за то, чтобы остановить израильских военных от разрушения Масафер-Ятты, и о постепенном изгнании его общины.

Адра посвятил свою карьеру журналиста и режиссера хронике насилия поселенцев в Масафер-Ятте. Он описал субботнее событие как "ужасное".

"Даже если вы просто снимаете поселенцев, армия приходит и преследует вас, обыскивает ваш дом, - сказал он. - Вся система построена так, чтобы нападать на нас, запугивать нас, заставлять бояться".

"То, что произошло сегодня в его деревне, мы наблюдаем снова и снова, когда израильские поселенцы нападают на палестинскую деревню, а затем приходит армия и нападает на палестинцев", - сказал сорежиссер Юваль Абрахам.

Базель Адра смотрит на поврежденный автомобиль палестинского режиссера Хамдана Баллала в Масафер-Ятта, 25 марта 2025 года. AP Photo/Leo Correa

Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа находятся под израильской военной оккупацией с 1967 года, после Шестидневной войны. С тех пор Израиль построил более 100 поселений, в которых проживает свыше 500 000 израильтян.

Палестинцы стремятся к тому, чтобы все три территории стали частью независимого палестинского государства, и рассматривают продолжающееся расширение израильских поселений как основное препятствие на пути к решению проблемы двух государств.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал соглашение о продвижении плана расширения территории на оккупированном Западном берегу, который пройдет через земли, которые, как рассчитывают палестинцы, станут основой будущего государства. Для израильтян это древние Иудея и Самария, от которых они не хотят отказываться.

"Палестинского государства не будет", - заявил Нетаньяху во время посещения поселения Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан в четверг.

В прошлом году Международный суд ООН в своем знаковом решении постановил, что Израиль должен как можно скорее прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме и прекратить оккупацию этих районов, а также сектора Газа.

Масафер-Ятта

В 1980-х годах израильские военные объявили район Масафер-Ятта, где находится родная деревня Адры, зоной боевой подготовки и приказали жителям, большинство из которых арабские бедуины, эвакуироваться. Несмотря на это, около тысячи жителей остались, но израильские солдаты регулярно приходят в этот район, сносят дома, палатки, резервуары с водой и оливковые сады.

С начала войны Израиля в Газе после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, более 900 палестинцев стали жертвами военных операций ЦАХАЛ на Западном берегу. Такие данные представляет ООН.

Столкновения там происходят постоянно, особенно после усиления влияния террористического движения ХАМАС на Западном берегу. Также участились случаи нападения на палестинцев со стороны израильских поселенцев и случаи нападения палестинцев на израильтян и солдат ЦАХАЛ.