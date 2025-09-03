Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Трамп объявил о "смертоносном" ударе США по венесуэльскому судну с наркотиками

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает на пресс-конференции в Каракасе, Венесуэла, понедельник, 1 сентября 2025 года.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает на пресс-конференции в Каракасе, Венесуэла, понедельник, 1 сентября 2025 года.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Christina Thykjaer & AP
Опубликовано
Соединенные Штаты провели атаку в южной части Карибского бассейна против судна, вышедшего из Венесуэлы. Дональд Трамп подтвердил проведение операции, а Марко Рубио заявил, что судно было связано с "наркотеррористической организацией".

Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что Соединенные Штаты провели рейд в южной части Карибского бассейна против судна с наркотиками, вышедшего из Венесуэлы. Он предложил мало подробностей об операции.

"Когда вы выйдете из комнаты, вы увидите, что всего несколько минут назад, буквально несколько минут назад, мы обстреляли судно с наркотиками", - сказал Трамп журналистам во время не связанного с этим мероприятия в Овальном кабинете. Он добавил, что на судне было "много наркотиков".

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что судном управляла "обозначенная наркотеррористическая организация". Он охарактеризовал операцию как смертоносное нападение.

Недавно США объявили о планах усилить свои морские силы в водах рядом с Венесуэлой для борьбы с угрозами со стороны латиноамериканских наркокартелей.

Мадуро обвиняет США в фабрикации информации о наркотрафике

Вашингтон не демонстрирует никаких признаков того, что планирует сухопутное вторжение с использованием тысяч военнослужащих. Тем не менее, правительство президента Николаса Мадуро отреагировало на это, направив войска вдоль побережья Венесуэлы и границы с соседней Колумбией, а также призвав венесуэльцев записываться в гражданское ополчение.

Мадуро настаивает на том, что США создают ложный нарратив о наркотрафике, чтобы попытаться отстранить его от власти. Он и другие правительственные чиновники неоднократно ссылались на доклад Организации Объединенных Наций, который, по их словам, показывает, что наркоторговцы пытаются переправить через Венесуэлу лишь 5% кокаина, производимого в Колумбии.

Не имеющие выхода к морю Боливия и Колумбия, имеющие выход к Тихому океану и Карибскому морю, являются основными производителями кокаина в мире. Пресс-служба правительства Венесуэлы не ответила на просьбу прокомментировать заявление Трампа.

Пентагон также не предоставил комментариев.

