В ночь на 31 августа Россия атаковала Украину 142 беспилотниками

Последствия российского удара по Запорожью, 30 августа 2025 года
Последствия российского удара по Запорожью, 30 августа 2025 года
Авторское право AP
Euronews
Опубликовано
В ночь на 31 августа российская армия атаковала Украину 142 беспилотниками, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По данным украинских военных, 126 из них удалось обезвредить.

В ночь на воскресенье украинские силы ПВО обезвредили 126 российских беспилотников из 142, которыми армия РФ атаковала Украину, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА в 10 локациях, падение сбитых дронов - в 6 местах.

Массовое отключение энергии в Одессе из-за российской атаки

Тысячи жителей Одесской области Украины остались без электроэнергии в результате налета российских беспилотников, сообщили региональные власти.

Сильнее других пострадал Черноморск, написал в телеграм-канале глава глава областной военной администрации Олег Кипер.

"Враг массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности. В результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас более 29 тысяч абонентов без электроэнергии", - сообщил Кипер.

По его словам, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Критическая инфраструктура работает от генераторов.

По официальным данным, повреждены частные дома и административные здания. В нескольких местах вспыхнули пожары. Сообщается об одном пострадавшем.

ISW: украинские объекты энергетики - цель россиян

Москва в ближайшие недели может значительно усилить интенсивность атак против Украины, полагают аналитики американского Института изучения войны.

"Россия, вероятно, усилит свои удары по Украине в ближайшие недели, чтобы использовать пополненные запасы ракет и беспилотников и ухудшить состояние украинской энергетической инфраструктуры в виду предстоящей зимы", - говорится в отчете.

В институте считают, что Россия использовала подготовку к саммиту на Аляске 15 августа для пополнения арсенала беспилотников и ракет, нанося "ограниченные удары" по Украине.

Обстрел Херсонской области: есть погибшие и раненые

В Херсонский области Украины в результате российских обстрелов один человек погиб, не менее восьми получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще восемь получили ранения", - написал Прокудин в телеграм-канале.

По словам главы обладминистрации, россияне атакуют критическую и социальную инфраструктуру, по ударом оказались жилые кварталы.

По данным полиции, в результате российского обстрела Центрального района Херсона погиб находившийся на улице 74-летний мужчина.

