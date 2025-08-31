В ночь на 31 августа Россия атаковала Украину 142 беспилотниками

В ночь на воскресенье украинские силы ПВО обезвредили 126 российских беспилотников из 142, которыми армия РФ атаковала Украину, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА в 10 локациях, падение сбитых дронов - в 6 местах.

Массовое отключение энергии в Одессе из-за российской атаки

Тысячи жителей Одесской области Украины остались без электроэнергии в результате налета российских беспилотников, сообщили региональные власти.

Сильнее других пострадал Черноморск, написал в телеграм-канале глава глава областной военной администрации Олег Кипер.

"Враг массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности. В результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас более 29 тысяч абонентов без электроэнергии", - сообщил Кипер.

По его словам, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Критическая инфраструктура работает от генераторов.

По официальным данным, повреждены частные дома и административные здания. В нескольких местах вспыхнули пожары. Сообщается об одном пострадавшем.

ISW: украинские объекты энергетики - цель россиян

Москва в ближайшие недели может значительно усилить интенсивность атак против Украины, полагают аналитики американского Института изучения войны.

"Россия, вероятно, усилит свои удары по Украине в ближайшие недели, чтобы использовать пополненные запасы ракет и беспилотников и ухудшить состояние украинской энергетической инфраструктуры в виду предстоящей зимы", - говорится в отчете.

В институте считают, что Россия использовала подготовку к саммиту на Аляске 15 августа для пополнения арсенала беспилотников и ракет, нанося "ограниченные удары" по Украине.

Обстрел Херсонской области: есть погибшие и раненые

В Херсонский области Украины в результате российских обстрелов один человек погиб, не менее восьми получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще восемь получили ранения", - написал Прокудин в телеграм-канале.

По словам главы обладминистрации, россияне атакуют критическую и социальную инфраструктуру, по ударом оказались жилые кварталы.

По данным полиции, в результате российского обстрела Центрального района Херсона погиб находившийся на улице 74-летний мужчина.