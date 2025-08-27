РЕКЛАМА

Во время интервью с одним из самых популярных американских подкастеров Патриком Бет-Дэвидом, уроженцем Армении, Нетаньяху сказал: "Я думаю, мы сделали это. Думаю, Кнессет принял соответствующую резолюцию" - хотя на самом деле израильский парламент не принимал подобного закона.

На вопрос, почему ни один израильский премьер-министр никогда не признавал геноцид в Османской империи, Нетаньяху ответил: "Я только что признал. Вот, пожалуйста".

Израиль долгое время избегал официального признания массового убийства христиан Османской империей во время Первой мировой войны, однако, как отмечают местные СМИ, Нетаньяху сигнализировал об изменении своей позиции на фоне ухудшающихся отношений с Турцией.

Анкара и Ереван на момент публикации не прокомментировали высказывания Нетаньяху.

Критика Нетаньяху

Арам Амбарян, исполнительный директор Армянского национального комитета Америки, раскритиковал заявление Нетаньяху, заявив, что признание будет действительно заслуживающим доверия, если оно будет сопровождаться отменой военного союза с Азербайджаном и давлением на Турцию, чтобы она прекратила свою политику отрицания. Амбарян добавил, что подобное заявление, в отсутствие конкретных шагов, является ничем иным, как тактическим маневром, направленным на сокрытие собственных преступлений Израиля.

Израиль и признание геноцида армян

Израиль, который на протяжении многих лет считал Анкару ключевым торговым партнером, а иногда и партнером по безопасности, оставался непоколебим в своем отказе признать геноцид армян, даже когда отношения достигли своей низшей точки во время продолжающейся войны в Газе.

В 2001 году, когда отношения с Турцией были на пике, тогдашний министр иностранных дел Шимон Перес категорически отверг то, что он назвал "армянскими претензиями", заявив, что это попытка сравнить произошедшее с Холокостом.

В 2000 году тогдашний министр образования Йосси Сарид из левой партии "Мерец" объявил о планах включить геноцид армян в учебную программу по истории Израиля.

В июне 2011 года депутат Арье Эльдад из ультраправой партии "Национальное объединение" представил законопроект, объявляющий 24 апреля официальным днем памяти геноцида армян. Несколькими неделями ранее в Кнессете прошли первые дебаты о признании геноцида, и большинство их участников высказалось за, но вопрос не был поставлен на голосование.

Даже бывший президент Израиля Реувен Ривлин, который, как известно, выступал за признание, во время своего мандата воздержался от каких-либо официальных шагов, включая повторное подписание ежегодной петиции с призывом о признании.

В 2018 году голосование в Кнессете по вопросу признания геноцида армян было отменено из-за отсутствия достаточной поддержки со стороны правящей коалиции.

Признание в мире

Первой страной, признавшей геноцид армян в Османской империи, стал Уругвай, сделавший это 20 апреля 1965 года.

Однако на сегодняшний день только 34 правительства по всему миру признали геноцид армян.

Этот вопрос остается спорным, поскольку Соединенные Штаты официально признали геноцид только после вступления в должность бывшего президента Джо Байдена в 2021 году, что заставило Турцию вызвать посла США в Анкаре, чтобы осудить этот шаг Вашингтона.

На уровне арабских стран геноцид признают только Сирия и Ливан - две страны, в которых проживают сотни тысяч граждан армянского происхождения.

В Европе геноцид признали большинство стран Западной Европы, за исключением Испании и Великобритании, и большинство стран Южной Америки, а также США, Мексика, Канада, Россия и другие государства, в то время как большинство стран бывшего Советского Союза по-прежнему отказываются его признавать.

Позиция Турции по вопросу геноцида

Хотя Турция еще не прокомментировала высказывания Нетаньяху, власти страны занимают четкую позицию по этому вопросу, отказываясь называть геноцид геноцидом и описывая его как "события 1915 года".

В официальном обзоре, опубликованном министерством иностранных дел Турции, говорится следующее: "Последние годы существования Османской империи были трагическим периодом для ее народа. Турки, армяне и другие люди ужасно страдали. Этот период должен быть понят во всей его полноте, и память обо всех погибших должна быть должным образом почтена. Такой подход требует достоверной фактической базы, непредвзятого отношения и сочувствия".

"Армянский взгляд на историю, однако, отбирает армянские страдания, обобщает их в нескольких вариантах и представляет их как геноцид - преступление, определенное международным правом, - совершенный турками против армян, - говорится в документе. - Принятие этого нарратива другими стало национальной целью для Армении и экстремистских групп в армянской диаспоре. Турция не отрицает страдания армян, в том числе гибель многих невинных людей во время Первой мировой войны. Однако гораздо больше турок погибло или было убито в годы, предшествовавшие войне и во время нее. Не умаляя трагических последствий для какой-либо группы, Турция возражает против одностороннего представления этой трагедии как геноцида, совершенного одной группой против другой".

"Однако нет убедительных доказательств, подтверждающих утверждение о том, что османское правительство преднамеренно планировало истребить армян, - утверждает МИД Турции. - Более того, в социальной и культурной структуре Османской империи не было расистских настроений, которые могли бы способствовать совершению такого ужасного преступления".

Между тем, в апреле министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором повторило свой призыв поддержать нормализацию отношений с Ереваном и категорически отвергло любую характеристику "событий 1915 года", искажающую исторические факты и международное право.

Улучшение отношений

В середине декабря 2021 года Турция объявила о назначении Сердара Кылыча, бывшего посла в Вашингтоне, своим специальным представителем на переговорах по нормализации отношений с Арменией.

Ереван назначил Рубена Рубиняна своим специальным представителем в рамках процесса диалога между двумя странами.

К настоящему времени стороны провели несколько раундов переговоров по нормализации отношений. В середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване заявил, что нормализация отношений между его страной и Турцией стала вопросом времени.