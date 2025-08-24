The Telegraph: Иран намерен сократить уровень обогащения урана, чтобы избежать возобновления санкций

РЕКЛАМА

Иран готов значительно снизить уровень обогащения урана, чтобы предотвратить возобновление санкций ООН, активировав "триггерный механизм" европейской тройки, включая Великобританию, сообщает британское ежедневное издание. Кроме того, иранские официальные лица заявили, что Тегеран готов смягчить жёсткую позицию, чтобы предотвратить дальнейшие атаки Израиля и США.

Известно также, что реформистское правительство недавно избранного президента Масуда Пезешкиана оказывает давление на силовиков, придерживающихся жёсткой линии, с целью свернуть ядерную программу.

Недавно назначенный секретарём Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани возглавляет усилия, направленные на то, чтобы убедить руководство Исламской республики «снизить уровень обогащения с 60 до 20 процентов».

«Лариджани пытается убедить высшее руководство в необходимости снизить уровень обогащения, чтобы предотвратить новую войну», пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По словам источника британской газеты, Лариджани призвал снизить уровень обогащения до 20 процентов, но столкнулся с противодействием со стороны КСИР. Тем не менее, руководство Ирана, похоже, готово согласиться с ним и возобновить сотрудничество с Западом.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи со своей стороны провёл телефонные переговоры с французскими, немецкими и британскими коллегами в пятницу. Было решено провести встречу на следующей неделе, чтобы предотвратить возврат санкций.

В руководстве Ирана существуют серьёзные разногласия по поводу взаимодействия с Западом, отмечают аналитики. 86-летний лидер Али Хаменеи испытывает всё большее давление, побуждащее его выбирать между ядерными амбициями и сохранением системы.

Коалиция реформистов призывает в свою очередь приостановить обогащение в условиях отмены санкций США, но сторонники жёсткой линии обвиняют их в том, что они «играют на стороне врага».

По мнению давшего интервью The Telegraph профессора политологии в Иране, «руководство страны находится в сложном положении, поскольку не может одновременно обеспечивать удовлетворённость людей и поддерживать отношения с Западом". "Условия жизни стали тяжелее, чем когда-либо, так что возможно снижение уровня обогащения, но только для того, чтобы выиграть время», —заключает он.