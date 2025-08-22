Мнения, выраженные в материалах, опубликованных в разделе Views, отражают исключительно точку зрения автора.

Когда Владимир Зеленский вернулся в Белый дом на этой неделе, его сопровождала необычная делегация: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Один за другим политические тяжеловесы Европы пересекли Атлантику, чтобы оказаться рядом с президентом Украины в Овальном кабинете Дональда Трампа.

Картина была поразительной — и унизительной. Они сидели полукругом, словно ученики перед директором школы. Символизм не мог быть яснее: Европа пришла не как равный партнёр, а как проситель.

Это была демонстрация не стратегической силы, а слабости и зависимости Европы от Соединённых Штатов, а что ещё опаснее — от прихотей меркантильного президента, которому доставляет удовольствие напоминать союзникам об их подчинённом положении.

В течение нескольких месяцев европейские лидеры настаивали на том, чтобы выступить единым фронтом в защиту Украины. Их поспешный визит в Вашингтон должен был защитить Зеленского от ещё одного публичного унижения, подобного предыдущей катастрофической встрече в Овальном кабинете в феврале.

Окружая Зеленского «свитой» из глав европейских государств, они надеялись, что Трамп воздержится от телевизионной ругани. В этом узком смысле миссия удалась.

Зеленский был одет в костюм, а не в форму, передал личное письмо от своей жены для Мелании Трамп и подыграл лёгкому тоном Трампа. Тот, в свою очередь, предложил туманные обещания гарантий безопасности по «пятой статье», но без членства в НАТО.

Уговоры Трампа

Но эта хореография не должна никого обманывать. Европейцы приехала в Вашингтон не для того, чтобы вести переговоры с США как с партнёром; они приехали, чтобы умолять Трампа не заключать с Путиным одностороннюю сделку по Украине. Цель заключалась в том, чтобы сдержать непредсказуемость Трампа, убедиться, что человек, который всего несколько дней назад стоял с улыбкой рядом с Путиным на Аляске, не решит вдруг, что Украина — это расходный материал.

Величайшее дипломатическое достижение Европы было, по сути, оценкой нанесённого ущерба.

Главным событием стало обещание Трампа предоставить гарантии безопасности, согласованные с Европой. Но гарантии без содержания — не более чем слова. Кто будет обеспечивать их выполнение? Какие страны направят войска? Кто будет охранять небо и море Украины?

Ни на один из этих вопросов нет ответов, и они обнажают простой вывод: без Америки ЕС не сможет обеспечить безопасность. У Европы нет ни запасов оружия, ни дипломатического веса, ни политического единства, чтобы самостоятельно сдерживать Россию.

Континент по-прежнему зависит от американской разведки, огневой мощи и лидерства. Предполагаемые европейские силы безопасности — это театр, если в нём не участвуют США. Трамп знает об этом, поэтому он может разбрасываться туманными обещаниями и определять условия дебатов.

Не менее показательно и то, что осталось в Вашингтоне невысказанным. В течение нескольких недель появлялись сообщения о том, что Трамп и Путин обсуждали «обмен землями» вдоль нынешних линий фронта, фактически замораживая оккупацию Россией частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Европа настаивает на «стратегической автономии», но при этом ведёт себя как протекторат США

Сдача территории

Европейские столицы неоднократно настаивали, что границы Украины нельзя менять силой. Однако в Белом доме никто не осмелился бросить Трампу прямой вызов по этому вопросу. Он отмахнулся от этой темы фразой, которая звучала твёрдо, но на самом деле была уклончивой: земля, сказал он, это «дело Украины».

Это оставляет открытой дверь для требований Москвы, а Европа может лишь беспомощно наблюдать.

Это ещё более глубокое унижение. Европа настаивает на «стратегической автономии», но при этом в вопросах безопасности ведёт себя как протекторат США. Макрон может метать молнии, говоря, что нельзя показывать слабость перед Россией, но слабость, которую Европа действительно демонстрирует — это зависимость от американской воли.

ЕС не может диктовать условия ни Вашингтону, ни тем более Москве. Лидеры, пересекшие Атлантику, были там не для того, чтобы влиять на результаты, а для того, чтобы ублажить Трампа и удержать его о того, чтобы он совсем не переметнулся на сторону Путина. Они хвалили его, улыбались на камеры и избегали трений. Их единство было единством просителей, а не партнёров.

Зависимость носит структурный характер. С 2022 года Европа действительно увеличила помощь Украине, но по масштабам и эффективности она по-прежнему уступает поддержке США. Ничего существенного не дала даже разрекламированная в Германии масштабная перестройка системы обороны под лозунгом Zeitenwende («смена эпох» или «поворотный момент» — это слово часто использовал канцлер Олаф Шольц после февраля 2022 г.) НАТО без Америки —пустая оболочка, и все это знают.

Трансатлантический альянс предстаёт таким, каков он есть: асимметричные отношения, в которых европейские лидеры могут только умолять

Эта реальность дает Трампу сильнейшие рычаги влияния. Он может угрожать пошлинами, заигрывать с Россией, издеваться над союзниками по НАТО и всё равно добиваться их послушания, потому что без него они не смогут защитить себя. Безопасность Европы зависит не от стратегии или организации, а от порывов единственного человека в Овальном кабинете.

Вот почему встреча в Вашингтоне стала не столько прорывом, сколько демонстрацией зависимости. Европейцы приветствовали обещания Трампа, называя их прогрессом, но при этом они аплодировали собственному подчинению.

Когда судьба Украины и, как следствие, система безопасности Европы зависят от того, захочет ли Трамп сдержать своё слово, трансатлантический альянс предстаёт таким, каков он есть: асимметричные отношения, в которых европейские лидеры могут только умолять.

Трагедия заключается в том, что Европа это знает. Она знает, что «стратегическая автономия» остается лозунгом, а не реальностью. Она продолжает покорно ездить в Вашингтон, надеясь, что Трамп их не бросит, что Путин будет сдержан, что американских гарантий, какими бы расплывчатыми они ни были, будет достаточно.

Это не стратегия. Это зависимость, облеченная в форму дипломатии.

Ашок Суэйн - профессор исследований мира и конфликтов в Уппсальском университете, Швеция.