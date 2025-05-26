Трамп после масштабной атаки РФ на Украину: "Путин сошёл с ума"

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"Владимир Путин cовсем сошёл с ума. Он напрасно убивает людей и не только солдат", - так высказался Дональд Трамп в соцсетях о президенте РФ после масштабной атаки российских сил на Украину.

В воскресенье в результате ударов сотен беспилотников и ракет по Киеву и целому ряду других украинских регионов погибли 12 человек, в том числе трое детей одной семьи. Десятки людей получили ранения.

"Он убивает множество людей. И я не знаю, что, чёрт возьми, случилось с Путиным", - сказал Трамп журналистам чуть ранее.

"Я знаю его очень давно. Всегда находил с ним общий язык. Но он посылает ракеты в города и убивает людей. И мне это совсем не нравится", - добавил американский лидер.

Президент США также предрёк "крах" России, если она решит завоевать всю украинскую территорию. Кроме того Трамп выразил своё недовольство Зеленским, сказав, что украинский лидер "создаёт проблемы тем, что говорит. Мне это не нравится, и лучше бы это прекратить".

Дом семьи Мартынюк в Коростышеве, Житомиркой области, по которому ударили ВС РФ. В нём погили трое детей, родители тяжело ранены. Evgeniy Maloletka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

На вопрос журналиста о том, не собирается ли он ввести дополнительные санкции против России, Трамп ответил, что "абсолютно точно" рассмотрит такую возможность. К этому Евросоюз и Соединённые Штаты ранее призвал Зеленский. "Без действительно сильного давления на российское руководство эту жестокость остановить невозможно", - сказал он.

О необходимости "оказать максимально сильное давление" на Москву, чтобы принудить её к прекращению огня, заявили и в Брюсселе.

Трамп отложил введение пошлин на товары из ЕС

Также, беседуя с журналистами, Трамп сообщил, что отложит введение 50-процентных пошлины на товары из Евросоюза до 9 июля.

По словам президента США, он согласился перенести дату, чтобы выиграть время для переговоров с блоком, после "хорошего разговора" с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В пятницу Трамп пригрозил в социальных сетях ввести 50-процентный дополнительный тариф на весь импорт из Европейского союза и заявил, что с блоком из 27 членов, который "был создан с главной целью использовать Соединённые Штаты в своих интересах", "очень трудно иметь дело" в том, что касается торговли, и что переговоры "ни к чему не ведут".

Комиссар ЕС по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в ответ подтвердил приверженность ЕС потенциальной торговой сделке, которая будет "работать на обе стороны" и основана на "уважении, а не на угрозах".