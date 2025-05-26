NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Трамп после масштабной атаки РФ на Украину: "Путин сошёл с ума"

Президент Дональд Трамп общается с журналистами перед посадкой в самолет Air Force One в муниципальном аэропорту Морристауна в Морристауне, штат Нью-Джерси, в воскресенье, 25 мая 2025 года.
Президент Дональд Трамп общается с журналистами перед посадкой в самолет Air Force One в муниципальном аэропорту Морристауна в Морристауне, штат Нью-Джерси, в воскресенье, 25 мая 2025 года. Авторское право AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Авторское право AP Photo/Manuel Balce Ceneta
By Evelyn Ann-Marie Dom
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Президент США раскритиковал своего российского коллегу, комментируя воскресные удары ВС РФ по Украине, и сказал, что "абсолютно точно" рассмотрит возможность введения новых санкций против Москвы.

РЕКЛАМА

"Владимир Путин cовсем сошёл с ума. Он напрасно убивает людей и не только солдат", - так высказался Дональд Трамп в соцсетях о президенте РФ после масштабной атаки российских сил на Украину.

В воскресенье в результате ударов сотен беспилотников и ракет по Киеву и целому ряду других украинских регионов погибли 12 человек, в том числе трое детей одной семьи. Десятки людей получили ранения.

"Он убивает множество людей. И я не знаю, что, чёрт возьми, случилось с Путиным", - сказал Трамп журналистам чуть ранее.

"Я знаю его очень давно. Всегда находил с ним общий язык. Но он посылает ракеты в города и убивает людей. И мне это совсем не нравится", - добавил американский лидер.

Президент США также предрёк "крах" России, если она решит завоевать всю украинскую территорию. Кроме того Трамп выразил своё недовольство Зеленским, сказав, что украинский лидер "создаёт проблемы тем, что говорит. Мне это не нравится, и лучше бы это прекратить".

Дом семьи Мартынюк в Коростышеве, Житомиркой области, по которому ударили ВС РФ. В нём погили трое детей, родители тяжело ранены.
Дом семьи Мартынюк в Коростышеве, Житомиркой области, по которому ударили ВС РФ. В нём погили трое детей, родители тяжело ранены. Evgeniy Maloletka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

На вопрос журналиста о том, не собирается ли он ввести дополнительные санкции против России, Трамп ответил, что "абсолютно точно" рассмотрит такую возможность. К этому Евросоюз и Соединённые Штаты ранее призвал Зеленский. "Без действительно сильного давления на российское руководство эту жестокость остановить невозможно", - сказал он.

О необходимости "оказать максимально сильное давление" на Москву, чтобы принудить её к прекращению огня, заявили и в Брюсселе.

Трамп отложил введение пошлин на товары из ЕС

Также, беседуя с журналистами, Трамп сообщил, что отложит введение 50-процентных пошлины на товары из Евросоюза до 9 июля.

По словам президента США, он согласился перенести дату, чтобы выиграть время для переговоров с блоком, после "хорошего разговора" с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В пятницу Трамп пригрозил в социальных сетях ввести 50-процентный дополнительный тариф на весь импорт из Европейского союза и заявил, что с блоком из 27 членов, который "был создан с главной целью использовать Соединённые Штаты в своих интересах", "очень трудно иметь дело" в том, что касается торговли, и что переговоры "ни к чему не ведут".

Комиссар ЕС по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в ответ подтвердил приверженность ЕС потенциальной торговой сделке, которая будет "работать на обе стороны" и основана на "уважении, а не на угрозах".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Трамп: США откажутся от переговоров по Украине, если в ближайшее время не будет прогресса

Ксения Карелина вернулась в США из тюремного заключения в РФ

Трамп рассказал, что уже говорил с Путиным о войне в Украине