Автобус с иностранными туристами перевернулся в США, несколько человек погибли

euronews и ASSOCIATED PRESS
Туристический автобус, возвращавшийся с экскурсии на Ниагарский водопад в Нью-Йорк, перевернулся на трассе I-90. Погибли несколько человек, десятки пострадали. Причины аварии выясняются.

В пятницу на автомагистрали I-90, в районе населённого пункта Пемброк — примерно в 40 километрах к востоку от города Буффало, — произошла серьёзная авария. Туристический автобус, возвращавшийся в Нью-Йорк с экскурсии на Ниагарский водопад, потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. На борту находился 51 пассажир.

Как сообщили в полиции штата Нью-Йорк, в результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие. Некоторые пассажиры оказались заблокированы в салоне, других выбросило из автобуса при опрокидывании. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте продолжают работу экстренные службы.

Офицер Джеймс О’Каллахан, представитель полиции штата Нью-Йорк:

«На данный момент подтверждена гибель нескольких человек, также есть пострадавшие с травмами различной степени тяжести. Некоторые пассажиры были заблокированы внутри автобуса».

На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и медицинские вертолёты.

По словам полицейских, большинство пассажиров автобуса — граждане Индии, Китая и Филиппин, в связи с чем для координации спасательных мероприятий были привлечены переводчики.

Водитель автобуса выжил и не получил серьёзных травм.

«С водителем ведётся работа. У нас уже есть общее представление о причинах случившегося. По предварительным данным, автобус потерял управление, съехал с дороги и опрокинулся», - уточнили в полиции.

