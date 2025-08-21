Экс-президент Бразилии Болсонару планировал попросить убежища в Аргентине

РЕКЛАМА

Федеральная полиция Бразилии заявляет, что обнаружила в смартфоне бывшего президента страны Жаира Болсонару сообщения, свидетельствующие о том, что он хотел бежать в Аргентину и просить там политического убежища.

В настоящее время Болсонару ожидает решения Верховного суда по делу о попытке государственного переворота. В среду стало известно, что он и один из его сыновей были официально обвинены в препятствовании правосудию.

В 170-страничном докладе говорится, что Болсонару составил просьбу о предоставлении политического убежища президенту Аргентины Хавьеру Милею 10 февраля 2024 года.

Президент Аргентины Хавьер Милей выступает в Буэнос-Айресе, 26 июля 2025 года AP Photo

Примерно в это же время Болсонару, по его признанию, провел две ночи в посольстве Венгрии в Бразилиа, что лишь усилило предположения о том, что он пытался избежать ареста.

История с Аргентиной является частью более широкого обвинения полиции в препятствовании правосудию, в рамках которого Болсонару якобы игнорировал меры предосторожности, установленные для его домашнего ареста, и распространял среди своих союзников информацию, "направленную на прямой удар по бразильским демократическим институтам, в частности, Верховному суду и даже Конгрессу Бразилии", говорится в докладе.

Обвинения в препятствовании правосудию

В 33-страничном письме, адресованном Милею, Болсонару пишет, что подвергается политическому преследованию в Бразилии.

"Я, Жаир Мессиас Болсонару, прошу у Вашего Превосходительства политического убежища в Аргентинской Республике в срочном режиме, поскольку нахожусь в ситуации политического преследования в Бразилии и опасаюсь за свою жизнь", - написал тогда бывший бразильский лидер.

Полиция Бразилии также располагает перепиской Болсонару с сыном Эдуарду, в которой они демонстрировали заинтересованность в восхвалении президента США Дональда Трампа, чтобы повлиять на судебные разбирательства на родине.

"У тебя не будет времени, чтобы переломить ситуацию, если этот парень отвернется от тебя. Здесь все очень щекотливо, каждая мелочь имеет значение", - написал Эдуарду Болсонару своему отцу.

Эдуарду Болсонару, сын экс-президента Бразилии, на политической конференции в Буэнос-Айресе, 4 декабрь 2024 года AP Photo

Эдуарду Болсонару также сказал, что заручился поддержкой правительства США "с большим трудом", утверждая, что он и его союзник Паулу Фигейреду были единственными, кто имел доступ в Белый дом.

Он также сказал своему отцу, что давление со стороны Трампа - единственный шанс избежать тюрьмы.

"Самый могущественный человек в мире на вашей стороне. Мы сделали свою часть работы", - написал Эдуарду 10 июля.

Вердикт и приговор по делу о перевороте вынесет коллегия Верховного суда, состоящая из пяти судей. Планируется, что они вынесут решение в период со 2 по 12 сентября.

Прокуроры утверждают, что Болсонару и несколько его союзников возглавляли преступную организацию, которая планировала отменить результаты выборов и убить действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву и судью Верховного суда Алешандре де Мораеса.