Новый поток мигрантов на греческие острова

стоковая фотография Авторское право  Elena Becatoros/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Elena Becatoros/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Более 120 мигрантов спасены греческой береговой охраной у берегов Гавдоса и Крита

После перерыва в несколько недель поток нелегальных мигрантов из Ливии вна греческие острова.

Рано утром в понедельник 68 мигрантов были замечены у о. Гавдос и спасены греческой береговой охраной и судном международного агентства Frontex. Затем нелегалы были доставлены в порт Гавдоса.

Через несколько минут после этого было обнаружено еще 58 мигрантов, которые оказались на борту танкера под мальтийским флагом, который проходил мимио Гавдоса.

58 мигрантов были пересажены на катера греческой береговой охраны и доставлены в Сфакию.

