Апелляционный суд подтверждает право администрации Трампа сокращать международную помощь

Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне постановил 13 августа, что правительство США имеет право резко сократить международную помощь, сославшись по процедурным соображениям на предыдущее решение правосудия.

Дональд Трамп заморозил миллиарды долларов расходов на международную помощь после своего возвращения в Белый дом в январе, одновременно закрыв Агентство США по международному развитию - инициативу, оказавшую огромное влияние на гуманитарные программы по всему миру.

Являясь крупнейшим гуманитарным агентством на глобальном уровне, USAID участвовало в программах здравоохранения и чрезвычайной помощи примерно в 120 странах.

Вынесенное в среду решение Федерального апелляционного суда отменило предыдущее - о том, что выделенная Конгрессом финансовая помощь должна быть восстановлена.

Мнения судей разошлись

Разделившаяся коллегия судей апелляционного суда в среду пришла к выводу, что получатели грантов, оспаривающие замораживание, не отвечают требованиям для предварительного судебного запрета, восстанавливающего движение средств.

После того как группы получателей грантов подали иск, чтобы оспорить это распоряжение, окружной судья США Амир Али приказал администрации обнародовать полную сумму иностранной помощи, которую Конгресс выделил на 2024 бюджетный год.

Двое из трех судей Апелляционного суда США по округу Колумбия частично отменили постановление Али. Судьи Карен ЛеКрафт Хендерсон и Грегори Катсас пришли к выводу, что у истцов не было веских правовых оснований для того, чтобы суд рассматривал их претензии. Решение не было вынесено по существу вопроса о том, нарушило ли правительство конституционные полномочия Конгресса по расходованию средств.

"Стороны также оспаривают объем средств правовой защиты окружного суда, но нам нет необходимости решать этот вопрос... поскольку получатели грантов в любом случае не выполнили требования о вынесении предварительного судебного запрета", - написал Хендерсон.

Судья Флоренс Пэн выразила несогласие, заявив, что Верховный суд "однозначно" постановил, что президент не имеет права нарушать законы по политическим соображениям.

"Однако именно это позволяет себе большинство, - написала Пэн. Таким образом, мнение большинства неверно трактует иск о разделении властей, поданный получателями грантов, неправильно применяет прецедент и позволяет чиновникам исполнительной власти уклоняться от судебного рассмотрения конституционно неприемлемых действий".

The Lancet: это решение приведёт к гибели 14 млн человек в мире к 2030 году

В июле авторы медицинского журнала The Lancet предупредили, что решение Трампа сократить большую часть финансирования США на международную гуманитарную помощь может привести к тому, что к 2030 году среди наиболее уязвимых слоев населения погибнет еще более 14 миллионов человек, треть из которых - дети. Шок, который переживут страны с низким и средним уровнем дохода, "сопоставим по масштабам с глобальной пандемией или крупным вооруженным конфликтом", считает соавтор исследования Давид Раселл.

В марте госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) отменило более 80 % своих программ, поскольку в администрации Трампа считают её расходы "чрезмерными".