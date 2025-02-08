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Федеральный судья заблокировал решение Трампа отправить 2200 сотрудников USAID в административный отпуск

Мужчина проходит мимо коробок с гуманитарной помощью USAID на складе у международного моста Тьендитас в Колумбии, 21 февраля 2019 года.
Мужчина проходит мимо коробок с гуманитарной помощью USAID на складе у международного моста Тьендитас в Колумбии, 21 февраля 2019 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn и AP
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USAID - главный орган американского правительства, занимающийся вопросами развития за рубежом. Он был создан по указу президента Джона Кеннеди, и в настоящее время в нем работает около 10 000 человек, две трети из которых - за рубежом.

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Президент США Дональд Трамп и глава Департамента эффективности правительства Илон Маск столкнулись с первым препятствием в деле ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID), после того как федеральный судья Карл Николс приостановил планы по отправке в административный отпуск 2 200 сотрудников агентства. Он также постановил, что 500 сотрудников, которых уже отправили в отпуск, должны восстановить на месте работы.

Так Николс, который был назначен на должность окружного судьи в 2019 году после номинации Трампом, отреагировал на иск профсоюзов, представляющих интересы сотрудников агентства. Он согласился с представителями истцов в том, что сотрудникам USAID будет нанесён "непоправимый вред", если планы администрации Дональда Трампа не будут приостановлены. Срок действия нынешнего постановления составит неделю. За это время судья рассмотрит вопрос о том, следует ли вынести более длительные меры по блокированию усилий американской администрации.

Штаб-квартира USAID в Вашингтоне, 7 февраля.
Штаб-квартира USAID в Вашингтоне, 7 февраля.AP Photo

Ранее Илон Маск заявил, что агентство "не подлежит восстановлению" и его пора закрыть, а Дональд Трамп добавил, что сделать это следовало "давным давно".

"Стало очевидно, что это вовсе не яблоко с червяком внутри. Это просто клубок червей. От него нужно избавиться. Это не подлежит восстановлению".
Илон Маск
глава DOGE

В рамках сокращений предполагалось уволить большую часть из 10 тысяч сотрудников агентства, две трети из которых работают за рубежом.

USAID - главный орган американского правительства, занимающийся вопросами развития за рубежом. Он был создан по указу президента Джона Кеннеди, и в настоящее время в нем работает около 10 000 человек, две трети из которых работают за рубежом.

Американская ассоциация дипломатической службы и Американская федерация государственных служащих утверждали, что Трамп не имеет права закрывать агентство помощи без одобрения Конгресса.

Законодатели-демократы привели тот же аргумент.

Адвокат Министерства юстиции Бретт Шумейт утверждал, что у администрации есть все необходимые юридические полномочия для того, чтобы отправлять сотрудников агентства в отпуск.

"Правительство делает это каждый день, - сказал Шумейт. - Именно это и происходит в данном случае. Это просто коснулось большего числа людей".

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Трамп и республиканцы в Конгрессе говорили о том, чтобы перевести в ведение Госдепартамента значительно сокращенное число программ помощи и развития.

При этом в самом Госдепартаменте сотрудники также опасаются значительных сокращений штата после истечения срока действия предложения администрации Трампа о финансовых стимулах для увольнения федеральных служащих.

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