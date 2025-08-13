Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Нетаньяху: ХАМАС должен вернуть всех заложников разом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разговаривает с членами семьи израильского заложника Эвьятара Давида на церемонии открытия музея Кнессета, понедельник, 11 августа 2025 года.
By Jerry Fisayo-Bambi и AP
Нетаньяху сообщил, что больше удовлетворится сделками о поэтапном возвращении пленников ХАМАС в обмен на временное прекращение огня в Газе.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаьяху заявил, что время переговоров с группировкой ХАМАС о приостановлении огня и частичном возвращении заложников прошло. "Я не вернусь к частичным соглашениям. Они (ХАМАС - прим.) ввели нас в заблуждение. Я хочу всех", - заявил израильский лидер в интервью израильскому телеканалу.

Боевики ХАМАС до сих пор удерживают 50 пленников, захваченных 7 октября 2023 года. Израиль считает, что около 20 из них живы. Нетаньяху сообщил, что согласовал позицию по заложникам с США и что война закончится только тогда, когда все пленники вернутся, а ХАМАС капитулирует.

Заявление Нетаньяху совпало по времени с визитом в Египет делегации ХАМАС для проведения предварительных переговоров о новом перемирии в секторе Газа.

Ранее стало известно, что Израиль обсуждает с Южным Суданом возможность переселения туда палестинцев - в рамках утвержденного израильским кабмином плана расширить военную операцию в анклаве, фактически оккупировать его для полного разгрома ХАМАС.

Silvia Cunio mother of the hostages Ariel Cunio, left, and David Cunio, right, holds pictures of her sons, during a press conference
Silvia Cunio mother of the hostages Ariel Cunio, left, and David Cunio, right, holds pictures of her sons, during a press conference Salvatore Di Nolfi/' KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI

Тем временем ООН во вторник предупредила, что голод и недоедание в палестинском анклаве пика за 22 месяца войны. Представитель ООН Стефан Дюжаррик сослался на источники в министерстве здравоохранения Газы, подконтрольном ХАМАС; там сообщили, что за сутки в анклаве от голода умерли пять человек. Дюжарки отметил, что на этом фоне объем поставок гумпомощи в сектор Газа остается недостаточным.

