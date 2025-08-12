У Азорских островов задержана яхта пожилых наркоторговцев из Германии

РЕКЛАМА

Португальские спецслужбы перехватили груз кокаина в открытом море. Парусную яхту, которая следовала из Латинской Америки в Европу, задержали в районе Азорских островов.

В операции участвовали также португальские военнослужащие и представители международных следственных органов.

На борту обнаружено и изъято 263 кг кокаина. Путешествовавших на яхте граждан Германии — пожилую пару — арестовали. Причём следственные органы сообщили, что немцев ранее уже привлекали к ответственности за торговлю наркотиками.