В Кении похоронный автобус попал в аварию. Погиб 21 человек

Люди собираются на месте аварии перевернувшегося автобуса в Кисуму, 8 августа 2025 года
Люди собираются на месте аварии перевернувшегося автобуса в Кисуму, 8 августа 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Дорожно-транспортные происшествия в этой стране, как и во всём регионе, происходят часто из-за того, что дороги там узкие и плохого качества, а водители превышают скорость.

На юго-западе Кении, в пятницу вечером произошло крупное ДТП, в результате которого погиб по меньшей мере 21 человек, заявили в полиции.

Автобус, перевозивший скорбящих после похорон, следовал из западного города Какамега в город Кисуму.

Водитель потерял контроль над транспортным средством, когда оно на большой скорости приближалось к кольцевой развязке. Автобус съехал в канаву и перевернулся.

По данным Питера Майны, регионального сотрудника дорожной полиции провинции Ньянза, среди жертв - 10 женщин, 10 мужчин и 10-летняя девочка.

Дорожно-транспортные происшествия - частое явление в Кении и во всём восточноафриканском регионе. Проезжая часть там в основном узкая, дорожное полотно в плохом состоянии, с большим количеством ям.

Правоохранители часто обвиняют водителей в превышении скорости.

Накануне в четверг девять человек погибли в результате ДТП в городе Найваша в округе Накуру.

По словам полиции, жертвы были среди 32 рабочих, направлявшихся на смену на автобусе, который врезался в железнодорожный переезд.

Дополнительные источники • AP

