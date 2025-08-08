В Кении похоронный автобус попал в аварию. Погиб 21 человек

Дорожно-транспортные происшествия в этой стране, как и во всём регионе, происходят часто из-за того, что дороги там узкие и плохого качества, а водители превышают скорость.
На юго-западе Кении, в пятницу вечером произошло крупное ДТП, в результате которого погиб по меньшей мере 21 человек, заявили в полиции.
Автобус, перевозивший скорбящих после похорон, следовал из западного города Какамега в город Кисуму.
Водитель потерял контроль над транспортным средством, когда оно на большой скорости приближалось к кольцевой развязке. Автобус съехал в канаву и перевернулся.
По данным Питера Майны, регионального сотрудника дорожной полиции провинции Ньянза, среди жертв - 10 женщин, 10 мужчин и 10-летняя девочка.
Дорожно-транспортные происшествия - частое явление в Кении и во всём восточноафриканском регионе. Проезжая часть там в основном узкая, дорожное полотно в плохом состоянии, с большим количеством ям.
Правоохранители часто обвиняют водителей в превышении скорости.
Накануне в четверг девять человек погибли в результате ДТП в городе Найваша в округе Накуру.
По словам полиции, жертвы были среди 32 рабочих, направлявшихся на смену на автобусе, который врезался в железнодорожный переезд.