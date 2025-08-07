Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Путин встретится с Трампом. А с Зеленским?

"Я прекратил пять войн за последние пять месяцев, и я хотел бы, чтобы это была шестая, честно говоря", - Трамп
"Я прекратил пять войн за последние пять месяцев, и я хотел бы, чтобы это была шестая, честно говоря", - Трамп
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Президенты России и США договорились встретиться в "ближайшие дни", сообщили в Кремле, добавив, что место встречи также определено. Будет ли на встрече присутствовать президент Украины Зеленский, и что это означает для установленного Трампом срока прекращения огня для Москвы?

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин встретятся в ближайшие дни, сообщил Кремль в четверг, добавив, что место и место проведения встречи также определены "в принципе".

Саммит запланирован на следующую неделю, сказал советник Путина по международным делам Юрий Ушаков, отметив при этом, что организация подобных мероприятий требует времени и дата не может быть подтверждена. О возможном месте проведения саммита будет объявлено, по словам Ушакова, "несколько позже".

Это заявление было сделано после того, как в среду Москву посетил специальный представитель президента США Стив Уиткофф, там он встретился с Путиным.

Ни Белый дом, ни Кремль не раскрыли никаких подробностей о том, что именно обсуждалось. Кремль опубликовал обычное заявление о том, что беседа была "конструктивной" и обе стороны обменялись "сигналами".

В среду Трамп сказал журналистам, что не стал бы называть это "прорывом" и повторил: "Я здесь, чтобы покончить с этим делом".

Теперь, когда встреча Трампа и Путина подтверждена и ожидается, скорее всего, на следующей неделе, вопрос в том, будет ли на ней присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, и что это означает для установленного Трампом Москве ультиматума о прекращения огня, срок которого истекает в пятницу?

Встретится ли Зеленский с Путиным?

После визита Уиткоффа в Москву Трамп заявил, что у него есть "хорошие шансы" лично встретиться с российским и украинским лидерами "очень скоро", чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

Отвечая на вопрос, договорились ли Зеленский и Путин о трехстороннем саммите, Трамп сказал, что у этого есть "очень хорошая перспектива", но не стал уточнять.

В четверг Кремль отверг возможность встречи с украинским президентом. "Мы предлагаем, прежде всего, сосредоточиться на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем самым важным, чтобы эта встреча была успешной и продуктивной", - сказал Ушаков.

Помощник российского президента отметил, что идея трехстороннего саммита упоминалась на переговорах между посланником Трампа Уиткоффом и Путиным в Москве в среду, но сказал, что Кремль оставил этот вариант "без комментариев".

Трамп и Зеленский провели отдельный разговор в среду вечером, после встречи Виткоффа с Путиным.

Президент Украины сообщил, что в разговоре также участвовали европейские лидеры, которые обсуждали то, что было "изложено в Москве" ранее в среду.

"Наша общая позиция с нашими партнерами абсолютно ясна - война должна закончиться. И это должно быть сделано честно. Украина обязательно будет защищать свою независимость. Нам всем нужен прочный и надежный мир. Россия должна прекратить войну, которую сама же и начала", - сказал Зеленский.

Позже он повторил приоритеты Киева: "Первое - прекращение убийств, и именно Россия должна согласиться на прекращение огня. Второе - формат встречи лидеров, чтобы такая встреча могла привести к действительно прочному миру".

"Мы в Украине неоднократно говорили, что поиск реальных решений может быть по-настоящему эффективным на уровне лидеров. Необходимо определить время проведения такого формата и круг вопросов, которые будут рассматриваться, - пояснил Зеленский. - Третье - долгосрочная безопасность. Это возможно вместе с Соединенными Штатами и Европой".

Неясно, изменится ли срок прекращения огня, установленный Трампом для Москвы на 8 августа, если встреча лидеров будет подтверждена на следующей неделе, или она может быть отложена без прекращения огня.

"Мы понимаем, кто командует в России"

Зеленский предлагает встретиться с Путиным практически с самого начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В мае этого года, когда Путин предложил России и Украине сесть за стол для прямых переговоров, президент Украины незамедлительно ответил, что сам отправится в Стамбул, чтобы встретиться со своим российским коллегой.

Зеленский действительно отправился в Турцию, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, но Путин на встречу не явился.

Вместо него Кремль направил команду более низкого уровня, включая заместителей министров иностранных дел и обороны, главу военной разведки и помощника президента.

Несколько раундов переговоров в Стамбуле привели к крупнейшему обмену военнопленными, но не приблизили прекращение огня.

После возобновления переговоров Россия усилила удары по Украине, а Киев - призывы к встрече лидеров.

"Мы понимаем, кто командует в России, и поэтому Украина снова предлагает выйти за рамки технических переговоров - не обмениваться заявлениями, а действительно встретиться на уровне лидеров", - сказал Зеленский, причем большинство его звонков остались без комментариев со стороны Москвы.

Но присутствие Трампа может изменить ситуацию.

Выступая в четверг из Белого дома, Трамп заявил, что с момента своего возвращения на пост президента в январе он положил конец нескольким войнам.

"Я прекратил пять войн за последние пять месяцев, и я хотел бы, чтобы это была шестая, честно говоря", - заявил он.

