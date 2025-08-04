Специальный посланник президента США Стив Уиткофф прилетит в Москву на этой неделе, за несколько дней до крайнего срока, когда Россия должна или закончить боевые действия, заключив мирное соглашение с Украиной или столкнуться с новыми американскими санкциями.

Дональд Трамп заявил, что его советник может отправиться на переговоры "в среду или четверг". "Они хотели бы с ним встретиться. Они попросили его о встрече, так что посмотрим, что произойдёт", - добавил он.

Позднее подконтрольные Кремлю СМИ сообщили, что прибытие Уиткоффа ожидается в российской столице в среду, 6 августа.

Президент США также подтвердил, что санкции вступят в силу в пятницу, если Россия не согласится на прекращение огня к этому сроку. "Санкции будут, но, похоже, они неплохо умеют их обходить", - сказал Трамп.

"Они хитрые персонажи, и у них неплохо получается избегать ограничительных мер, так что посмотрим, что из этого выйдет".

Ранее Трамп объявил, что эти меры будут включать значительные вторичные пошлины в отношении тех стран, которые продолжают импортировать российскую нефть, газ и другие товары. Этот шаг, по оценкам, серьёзно затронет таких крупных торговых партнёров России, как Китай и Индия.

Готова ли Москва к прекращению огня?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Москва "всегда рада" провести переговоры с Уиткоффом. "Мы считаем эти контакты важными, содержательными и очень полезными".

Песков также сказал, что Кремль не исключает возможности встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе в Москве.

Спецпосланник президента США уже встречался с российским лидером в апреле. После его критиковали за распространение нарративов Кемля в своих заявлениях о полномасштабной войне в Украине и за использование кремлёвских переводчиков на тех переговорах, в нарушение протокола.

Несмотря на то, что российские официальные лица вторят о желании и готовности страны прекратить боевые действия, её армия все последние дни усиливала атаки на украинские регионы беспилотниками и ракетами. Удары наносятся в том числе на гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский повторил призывы к США ввести санкции против России, заявив: "У мира достаточно сил, чтобы остановить это и защитить людей".

"Украина с нетерпением ждёт выполнения всех договорённостей по укреплению обороны, которые были достигнуты с её партнерами. Каждый день промедления приводит к гибели наших людей", - добавил он.

Возможна ли встреча Зеленского и Путина?

Зеленский также подтвердил свою готовность встретиться с Путиным.

"Мы понимаем, кто командует в России, и поэтому Украина в очередной раз предлагает выйти за рамки технических переговоров - не обмениваться заявлениями, а встретиться на уровне лидеров", - сказал украинский президент.

Когда в марте этого года были возобновлены прямые переговоры между Киевом и Москвой, Зеленский лично отправился в Турцию, призывая Путина приехать в Стамбул для прямых переговоров.

Путин не явился и с тех пор отвергает возможность встречи с Зеленским.

В понедельник Песков в очередной раз заявил, что личная встреча президентов не стоит на повестке дня, утверждая, что "вся подготовительная работа ещё не завершена".

Пресс-секретарь Путина не предоставил подробностей и дополнительной информации о том, в чём именно заключается эта подготовительная работа и каковы ожидания Москвы в отношении возможной встречи двух лидеров.