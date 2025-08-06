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Кабинет министров Ливана поручил армии разработать план, согласно которому к концу года располагать оружием будут только правительственные силы. Это подразумевает разоружение поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболлах".

Заявление премьер-министра Ливана Навафа Салама прозвучало после почти шестичасового заседания кабмина. По его словам, правительство попросило армию подготовить план к концу месяца для последующего обсуждения и утверждения.

После заседания Салам сказал, что "государство обязано монополизировать оружие".

Президент Ливана Жозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам проводят заседание кабинета министров в Баабде, 5 август Lebanese Presidency Press Office/AP

Это решение было принято под мощным давлением Вашингтона на Бейрут: в июле в ливанскую столицу приезжал спецпредставитель президента США Том Баррак, призвав власти ближневосточного государства к принятию решительных мер в отношении "Хезболлах".

Однако во время заседания кабинета министров во вторник лидер группировки Наим Касем отверг требование сложить оружие.

"Ни один из графиков реализации соглашения в условиях израильской агрессии не может быть принят", - заявил он в своём телеобращении.

"От нас требуют отдать оружие, не обеспечив при этом национальную безопасность. Как такое возможно? Мы не принимаем этого, потому что считаем себя неотъемлемой частью Ливана", - заключил Касем.

"Хезболлах" была сильно ослаблена в результате 14-месячного конфликта с Израилем, который завершился в ноябре соглашением о прекращении огня при посредничестве США. В ходе боевых действий погибли несколько лидеров группировки, тысячи её бойцов были убиты, а большая часть вооружений уничтожена.

Предупреждения в адрес Израиля

На прошлой неделе президент Ливана Жозеф Аун вновь призвал "Хезболлах" разоружиться, что разозлило руководство группировки.

После вступления в силу режима прекращения огня в там заявили, что не станут обсуждать вопрос разоружения, пока израильские ВС не покинут пять позиций, которые удерживают на территории Ливана, и не прекратят почти ежедневные обстрелы.

Израиль обвинил "Хезболлах" в попытке восстановить свой военный потенциал. В ЦАХАЛ заявили, что израильские войска остунутся для обеспечения безопасности на "пяти стратегических точках", которые расположены напротив населённых пунктов у северной границы, откуда из-за конфликта были вынуждены уехать около 60 000 жителей.

Выступление лидера "Хезболлах" Наима Касема, Ливан, 30 июля 2025 года. Bilal Hussein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

С момента прекращения огня "Хезболлах" взяла на себя ответственность за одну атаку на спорной территории вдоль границы.

В своей речи во вторник Кассем заявил, что "Хезболлах" примет ответные меры, если Израиль начнёт более масштабную войну против Ливана.

"Израиль заинтересован в том, чтобы не расширять агрессию, потому что если она расширится, силы сопротивления будут защищаться, армия будет защищаться, и народ будет защищаться, и на территорию Израиля начнут падать ракеты", - заверил Касем.

Касем также заявил, что "Хезболлах" против проведения голосования в правительстве по поводу разоружения, подчеркнув, что такое решение должно быть единогласно поддержано всеми ливанцами.

Группировка по-прежнему пользуется значительной поддержкой среди мусульман-шиитов, но в некоторых ливанских кругах слышны призывы к разоружению.

Конфликт между Израилем и "Хезболлах" начался через день после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, которая спровоцировала войну в Газе. Ливанские власти заявили, что в ходе боевых действий погибло не менее 4 000 человек, хотя при подсчёте они не делают различий между военными и мирными жителями.