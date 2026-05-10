Не менее 39 погибших при новых ударах Израиля по Ливану

Спасатели с помощью тяжелой техники ищут выживших в руинах домов, разрушенных израильским авиаударом, в селе Саксакье на юге Ливана, в субботу, 9 мая,
Спасатели с помощью тяжёлой техники ищут выживших в завалах домов, разрушенных израильским авиударом, в деревне Саксакье на юге Ливана в субботу, 9 мая. Авторское право  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rory Elliott Armstrong и AFP
Опубликовано
Несмотря на действующее уже три недели перемирие, Израиль в субботу неоднократно наносил удары по Ливану, убив не менее 39 человек, а «Хезболла» ответила атаками беспилотников на север Израиля.

В субботу Израиль нанёс удары по различным районам Ливана: по данным властей, на юге в результате погибли как минимум 39 человек, удары также пришлись по шоссе недалеко от Бейрута, вне традиционных оплотов «Хезболлах».

Эти новые атаки стали одними из самых мощных с момента введения три недели назад режима прекращения огня между Израилем и поддерживаемым Ираном движением «Хезболлах», который мало что изменил в практике ежедневного обмена огнём, главным образом на юге Ливана.

В тот же день «Хезболлах» заявила, что в ответ на продолжающиеся удары как минимум дважды атаковала израильских военных на севере страны с помощью беспилотников.

Израильские военные сообщили, что по территории страны были запущены «несколько» начинённых взрывчаткой дронов; в результате одной из атак тяжело ранен один резервист армии, ещё двое получили ранения средней тяжести.

Тем временем ливанское государственное агентство NNA сообщило о серии израильских ударов по югу страны, в том числе по городу Саксакье.

По данным минздрава, этот налёт «привёл к предварительному числу в семь погибших, включая девочку, и 15 раненых, среди которых трое детей».

Израильские военные заявили, что нанесли удар по «боевикам „Хезболлах“, действовавшим из здания, использовавшегося в военных целях» в Саксакье.

Там также отметили, что «осведомлены о сообщениях о пострадавших среди непричастных мирных жителей в здании, по которому был нанесён удар по террористам. Обстоятельства инцидента выясняются».

Минздрав сообщил, что другой израильский удар по мотоциклу в городе Набатия пришёлся по «гражданину Сирии и его 12‑летней дочери».

«Когда им удалось отъехать от места первого удара, беспилотник атаковал во второй раз», в результате чего отец погиб, сообщили в ведомстве, добавив, что затем дрон «в третий раз нанёс прямой удар по девочке».

По его данным, девочке делают операцию, спасающую жизнь.

В южном городе Бедияс, по данным минздрава, в результате израильского удара погиб один человек и 13 получили ранения, среди них шестеро детей и две женщины.

Израильские военные ранее призвали жителей девяти деревень эвакуироваться, заявив, что намерены «жёстко» действовать против «Хезболлах», однако ни один из двух населённых пунктов, где произошли смертельные удары, в перечень предупреждений не входил.

NNA также сообщило, что «израильский противник нанёс два удара по шоссе Саадият», имея в виду район примерно в 20 километрах к югу от Бейрута, находящийся за пределами территорий, которые традиционно контролирует «Хезболлах». Позднее агентство уведомило о третьем ударе поблизости.

Новый этап

Согласно условиям соглашения о прекращении огня, обнародованного Вашингтоном, Израиль оставляет за собой право действовать против «планируемых, неизбежных или уже начавшихся атак».

Ранее в субботу военные сообщили, что за последние 24 часа нанесли удары более чем по 85 объектам инфраструктуры «Хезболлах».

Израильские войска также действуют внутри объявленной Израилем «жёлтой линии» – полосы на территории Ливана шириной около 10 километров вдоль границы, куда жителям предписано не возвращаться.

Депутат от «Хезболлах» Хассан Фадлаллах в субботу предупредил о «новом этапе, на котором сопротивление („Хезболлах“) не согласится на возврат к ситуации до 2 марта».

«Хезболлах» втянула Ливан в ближневосточный конфликт 2 марта, когда выпустила ракеты по Израилю в отместку за убийство верховного лидера Ирана в результате американо‑израильского удара.

Ещё до этого Израиль регулярно наносил удары по объектам движения, обвиняя его в попытках перевооружиться, несмотря на соглашение о прекращении огня 2024 года, призванное положить конец последней войне между сторонами.

До марта «Хезболлах» в основном воздерживалась от ответного огня.

Силовики и местные жители осматривают место израильского авиаудара по автомобилю в прибрежном городе Саадият и расчищают обломки, разбросанные по дороге.
Силовики и местные жители осматривают место израильского авиаудара по автомобилю в прибрежном городе Саадият и расчищают обломки, разбросанные по дороге. Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

«Когда он атакует наши деревни и пригороды, враг должен ожидать ответ, и именно это делает сопротивление», – заявил Фадлаллах, намекая на израильский удар на этой неделе по южным пригородам Бейрута, который, как утверждается, привёл к гибели одного из командиров «Хезболлах».

Помимо атаки беспилотников на севере Израиля, «Хезболлах» в субботу также заявила о нескольких ударах по израильским военным целям на территории Ливана с применением ракет и дронов.

На следующей неделе в Вашингтоне должен состояться новый раунд прямых переговоров представителей Ливана и Израиля.

Первая встреча прошла за несколько дней до того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня в Ливане, а второй раунд – одновременно с объявлением о его продлении ещё на три недели.

По словам Фадлаллаха, эти встречи превращаются в «путь уступок»; он вновь призвал правительство отказаться от них в пользу непрямых переговоров.

По данным ливанских властей, израильские удары по Ливану с 2 марта унесли жизни почти 2 800 человек, в том числе десятков – уже после вступления в силу перемирия.

