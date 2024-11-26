"Руководить больше нечем": кто теперь контролирует "Хезболлах"?

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На прошлой неделе новый лидер "Хезболлах" Наим Касем выступил с одной из первых речей после вступления в должность.

В ней Касем заявил, что движение согласилось "на сделку Байдена-Макрона о прекращении огня 23 сентября", но обвинил в ее провале израильтян, отметив, что они убили давнего лидера группировки Хасана Насраллу всего четыре дня спустя.

Лидер "Хезболлах" предложил боевикам выбор: "победа или мученическая смерть".

Но несмотря на воинственное послание Касема и его уверенный тон, многие эксперты сомневаются, что "Хезболлах" выстоит еще долго.

Эксперт по Ближнему Востоку из лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Стивенс сказал Euronews, что группировка "Хезболлах" сильно пострадала от израильской кампании и в результате стала принципиально другой организацией.

"Дни больших похорон, дни больших выборов руководства прошли, — сказал он. — Всему, что они делают, будет мешать Израиль, что делает их положение чрезвычайно опасным".

Бывший директор Human Rights Watch Кеннет Рот, который следит за событиями в регионе, сказал Euronews, что руководство "Хезболлах" "было уничтожено".

В этом году Израиль убил несколько высокопоставленных чиновниковв политическом и военном крыле "Хезболлах", в том числе шесть ее лидеров. Среди них — заместитель главы политического совета Набиль Каук, а также командиры беспилотных, ракетных и элитных боевых подразделений ополчения.

Стивенс предположил, что, исходя из слов самого лидера "Хезболлах", самого Касема скорее ждет "мученическая смерть", чем победа.

"Он долго не протянет. Я гарантирую вам, что в следующем году его уже не будет", — сказал Стивенс, заключив, что "они в глубоком дерьме".

"Далеко внизу иерархии": кто такой Наим Касем?

Шейх Наим Мохаммад Касем родился в шиитской семье на юге Ливана, вырос в Бейруте и изучал теологию под руководством выдающегося шиитского священнослужителя Великого аятоллы Мухаммада Хусайна Фадлаллы, чьи проповеди были названы одним из главных источников вдохновения для "Хезболлах".

Касем начал карьеру учителем химии, но никогда не отходил от радикальной шиитской политики и в 1970-х годах вступил в шиитское ополчение "Движение Амаль", а в 1979 году покинул его.

В 1980-х он стал одним из основателей "Хезболлах", а в 1991 году был назначен заместителем генерального секретаря организации и занимал эту должность до тех пор, пока в этом году не возглавил группировку.

Однако многие ближневосточные наблюдатели сомневаются в том, что Кассем обладает реальным авторитетом.

"Этот парень находится далеко внизу иерархии", — сказал Рот в интервью Euronews.

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Стивенс согласился с ним, заявив, что "Хезболлах" "опускается до людей третьего эшелона", и предположил, что "региональные командиры" теперь могут контролировать множество локализованных батальонов, а Касем выступает скорее в качестве церемониальной фигуры.

"Кувалда оказалась зубочисткой"

Учитывая, что Израиль уничтожил большую часть центрального руководства "Хезболлах" и более 3500 членов группировки с момента начала боевых действий после терактов 7 октября и военной кампании Израиля в Газе, некоторые задаются вопросом, как некогда высокоорганизованная группа боевиков сможет обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня.

По словам Стивенса, "если они этого не сделают, Израиль просто продолжит их уничтожать, и они делают это довольно успешно, хотя и с ужасными и страшными потерями".

Предложения США якобы позволят Израилю продолжать целенаправленные удары на территории Ливана, и этот шаг широко критикуется за "односторонность".

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Главный международный сторонник "Хезболлах", Иран, по сообщениям, также подтолкнул группировку к принятию условий сделки. В последние месяцы Израиль нанес множество ударов по целям на территории Ирана, и правительство Тегерана не желает новых атак. А поскольку потенциал "Хезболлах" сильно ослаблен, полезность группировки для Ирана резко снижается.

"Они были кувалдой, сдерживающей Израиль от нападения на Иран, — говорит Рот. Эта кувалда оказалась зубочисткой".