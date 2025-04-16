Израильская армия останется в Газе, Ливане и Сирии - министр обороны

By Euronews и AP

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Израильская армия останется на неопределенный срок в так называемых зонах безопасности, которые создала в секторе Газа, Ливане и Сирии. Об этом сообщил министр обороны Исраэль Кац. "В отличие от прошлых операций, Армия обороны Израиля не покидает захваченные и зачищенные территории", - пояснил он.

Заявление сделано на фоне продолжающихся попыток посредников, Израиля и ХАМАС возобновить режим прекращения огня. Он действовал с января по март, в это время ХАМАС вернул более тридцати израильских заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем почти двух тысяч палестинцев.

Израильский танк занимает на границе сектора Газа на юге Израиля. Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

После срыва перемирия израильские войска вновь заняли более половины территории Газы Израильтяне также отказываются выводить войска из некоторых районов Ливана, несмотря на заключенное в прошлом году перемирие с группировкой "Хезболлах"; они удерживают и буферную зону на юге Сирии, занятую после свержения президента Башара Асада.

Разрушения в секторе Газа на фоне военной операции Израиля против ХАМАС. AP Photo

В Газе, Сирии и Ливане расценивают присутствие израильских войск как оккупацию, нарушающую международное право. Израиль мотивирует необходимость сохранить там военное присутствием стремлением избежать повторения теракта от 7 октября 2023 года. Тогда ХАМАС уничтожил 1200 человек и захватил в плен 251.