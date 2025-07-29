Стрельба в центре Нью-Йорка: погибли четыре человека, включая полицейского

По меньшей мере четыре человека, включая полицейского, находившегося не при исполнении служебных обязанностей, погибли в понедельник после того, как вооруженный мужчина открыл огонь в офисном здании в центре Манхэттена.

Подозреваемый был опознан как Шейн Тамура из Невады. В полиции заявили, что он покончил с собой.

По данным органом правопорядка, Тамура вошел в здание с автоматом M4, где сразу же открыл огонь, убив полицейского и двух мужчин и тяжело ранив еще одного человека. Затем он поднялся на этаж, где находится офис Ruden Building Management, и убил женщину.

После этого Тамура вернулся в фойе здания и покончил с собой. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, 27-летний нападавший жил в Лас-Вегасе и имел право на скрытое ношение оружия. Она также сообщила, что нападавший страдал психическим заболеванием.

Небоскрёб, в котором произошла трагедия, расположен в оживлённом районе Мидтауна, в нескольких кварталах от Центрального парка. В нём размещаются офисы ведущих финансовых компаний страны, включая Blackstone и KPMG, консульство Ирландии и штаб-квартира Национальной футбольной лиги.