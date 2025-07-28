"Аэрофлот" отменил и задержал десятки рейсов из-за "сбоя в работе информационных систем"

Очередной транспортный коллапс произошел в РФ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник отменила и перенесла десятки рейсов по стране и несколько международных. Пресс-служба сообщила, что "в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой".

В "Аэрофлоте" попросили также пассажиров рейсов, отмененных в московском аэропорту "Шереметьево", забрать багаж и покинуть здание воздушной гавани "во избежание образования скоплений" людей. Авиакомпания не сообщает о причинах такого масштабного сбоя.

О свой причастности заявила хакерская группировка Silent Crow, которая утверждает, что в ходе кибератаки, проведенной совместно с белорусскими оппозиционными хакерами Киберпартизаны BY, "уничтожена внутренняя IT-инфраструктура" авиакомпании "Аэрофлот".

Хакеры утверждают, что "более года находились внутри корпоративной сети" и заявляют "о стратегическом ущербе".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Информация, которую мы читаем в общем доступе, - достаточно тревожная. Хакерская угроза сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению. Будем уточнять информацию и ждать соответствующих разъяснений".

Генеральная прокуратура РФ тем временем подтвердила, что причиной масштабного сбоя стала хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 4 статьи 272 УК).

Котировки акций авиакомпании "Аэрофлот" на Мосбирже упали почти на 4% на фоне сообщений об очередном сбое в авиасообщении.

В последнее время из-за атак украинских дронов и объявляемых в связи с этим мер безопасности в российские аэропортах регулярно отменяют и задерживают рейсы, возникают также проблемы с движением пассажирских поездов. Во многих городах также возникают проблемы с мобильной связью.