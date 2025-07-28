Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

"Аэрофлот" отменил и задержал десятки рейсов из-за "сбоя в работе информационных систем"

Архив
Архив Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Пассажиров отмененных рейсов просят забрать багаж и покинуть аэропорт "Шереметьево". О своей причастности к коллапсу заявили хакеры.

Очередной транспортный коллапс произошел в РФ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник отменила и перенесла десятки рейсов по стране и несколько международных. Пресс-служба сообщила, что "в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой".

В "Аэрофлоте" попросили также пассажиров рейсов, отмененных в московском аэропорту "Шереметьево", забрать багаж и покинуть здание воздушной гавани "во избежание образования скоплений" людей. Авиакомпания не сообщает о причинах такого масштабного сбоя.

О свой причастности заявила хакерская группировка Silent Crow, которая утверждает, что в ходе кибератаки, проведенной совместно с белорусскими оппозиционными хакерами Киберпартизаны BY, "уничтожена внутренняя IT-инфраструктура" авиакомпании "Аэрофлот".

Хакеры утверждают, что "более года находились внутри корпоративной сети" и заявляют "о стратегическом ущербе".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Информация, которую мы читаем в общем доступе, - достаточно тревожная. Хакерская угроза сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению. Будем уточнять информацию и ждать соответствующих разъяснений".

Генеральная прокуратура РФ тем временем подтвердила, что причиной масштабного сбоя стала хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 4 статьи 272 УК).

Котировки акций авиакомпании "Аэрофлот" на Мосбирже упали почти на 4% на фоне сообщений об очередном сбое в авиасообщении.

В последнее время из-за атак украинских дронов и объявляемых в связи с этим мер безопасности в российские аэропортах регулярно отменяют и задерживают рейсы, возникают также проблемы с движением пассажирских поездов. Во многих городах также возникают проблемы с мобильной связью.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Трагедия в Прокопьевском психоневрологическом интернате: версии, свидетельства и системные проблемы

Мигрантов стало меньше: почему иностранцы уезжают из России?

ФСБ РФ получит право отключать любую связь: что стоит за новым законопроектом