Время фрагментарных решений прошло. Если Европа хочет вернуть контроль над своей миграционной политикой, она должна сначала добиться ясности в своей стратегии, пишет министр по политическим вопросам Ливии Валид Эллафи в эксклюзивном материале для Euronews.
Миграционный кризис в Европе - это не просто чрезвычайная гуманитарная ситуация или проблема пограничного контроля. Это стратегический провал.
От Ла-Манша до Лампедузы нелегальная миграция продолжает занимать центральное место в заголовках газет и влияют на результаты выборов.
Реакция многих европейских столиц была предсказуемой: краткосрочные меры по сдерживанию, двусторонние соглашения о возвращении и новые схемы оффшорной обработки.
И все же поток продолжается, не ослабевая и не останавливаясь. Преступные сети, торгующие человеческими жизнями, адаптируются. Общественное давление растет. А политика, в свою очередь, становится все более реактивной.
Рассматривать миграцию как отдельную проблему - значит упускать гораздо более широкий смысл. Нелегальная миграция - это симптом, а не болезнь.
Глубокая проблема заключается в раздробленной европейской внешней политике, эрозии государственного суверенитета в странах транзита и всепроникающем влиянии злонамеренных негосударственных субъектов в восточной Ливии, возглавляемых отступником генералом Хафтаром и его международными сторонниками - в первую очередь Россией, - которые злонамеренно используют нелегальную миграцию, чтобы заставить европейских политиков принимать решения по ряду важнейших вопросов, включая признание сепаратистского режима Хафтара, базирующегося в Бенгази.
Стратегические слепые пятна
По всей Северной Африке и за ее пределами эти силы незаметно превращают миграцию в эффективный рычаг политического давления.
Например, в Ливии нелегальная миграция стала не только источником незаконных доходов для криминальных структур, но и стратегическим инструментом, используемым властями на востоке страны, контролируемом Хафтаром, для оказания влияния, получения уступок или срыва европейской повестки дня.
Эти сети не действуют изолированно. Они часто встроены в местные структуры и пользуются тихой поддержкой международных игроков, которые рассматривают нелегальную миграцию как предмет торга, а не как гуманитарную проблему. Их цель - не стабильность, а рычаги влияния.
Не меньшую озабоченность вызывает и склонность Европы добросовестно взаимодействовать с этими игроками - несмотря на их открытое пренебрежение политическими, правовыми и дипломатическими нормами, а также этическими стандартами.
Это зрелище в полной мере проявилось на прошлой неделе, когда делегация ЕС была внезапно выслана из восточной Ливии.
Многие из этих группировок, поддерживающих Хафтара, имеют длинный послужной список нарушений прав человека, автократического поведения и пренебрежения международным правом. Хотя сотрудничество с такими игроками может быть заманчивым для европейских политиков, стремящихся добиться быстрых побед в области миграции и безопасности границ, которые бы удовлетворили внутреннюю аудиторию, эти усилия часто оказываются не более чем витриной.
Причина этого очевидна: режим, возглавляемый Хафтаром, и его сторонники не имеют никакой подлинной приверженности демократическим принципам, человеческому достоинству и юридической ответственности.
Их готовность нарушать права человека, сотрудничать со злоупотреблениями или преследовать цели, подрывающие региональную стабильность, делает их ненадежными и опасными партнерами. Их действия трудно предсказать, а их цели чаще всего идут вразрез с целями их европейских коллег.
Взаимодействуя с этими силами без предварительных условий и давления, Европа рискует еще больше укрепить их - и превратить серьезный гуманитарный кризис миграции в удобный политический инструмент, который все чаще используется для шантажа и принуждения европейских государств и институтов.
Это не просто провал политики. Это стратегическая уязвимость. Если Европа срочно не пересмотрит, кому и на каких условиях она дает полномочия, нелегальная миграция будет продолжать расти - не просто как перемещение людей, а как симптом геополитической эксплуатации и структурного беспорядка.
Результат - хаос. Ливия, как и другие транзитные государства, несет на себе бремя этой политической неопределенности.
Нерегулируемая миграция продолжает расти, что приводит к трагическим человеческим последствиям. Маршруты контрабанды расширяются вглубь страны, а мигранты и беженцы становятся уязвимыми для вымогательства, насилия и эксплуатации.
Европейское участие по-прежнему сосредоточено на пограничном контроле и экстернализации. Предложения, подобные модели в Руанде, отражают желание сдержать проблему в офшоре - переместить людей, а не решать проблемы.
Но, как мы уже неоднократно убеждались, подобные сделки, какими бы политически полезными они ни были, редко выдерживают юридическую или логистическую проверку.
Необходим сдвиг в мышлении: от реакции к стратегии, от сдерживания к сотрудничеству.
Перезагрузка по четырем пунктам
Если Европа всерьез намерена бороться с нелегальной миграцией, необходимы четыре изменения.
Сдерживание не может работать без альтернатив. Безопасные пути, такие как те, что были опробованы через Офисы безопасной мобильности в Латинской Америке, должны быть воспроизведены в Северной Африке. Они могут отвлечь нерегулярные потоки, предлагая легальный въезд для получения убежища, работы или воссоединения семьи.
Европа должна прекратить сотрудничество с теми, кто наживается на контрабанде людей и нарушении границ, в качестве партнеров по безопасности.
Чистый отказ от сотрудничества с нелегитимными властями - такими, как в восточной Ливии, - в сочетании с постоянным политическим и экономическим давлением на подрывные параллельные государственные структуры - ключ к сохранению государственного суверенитета Ливии, что, в свою очередь, необходимо для восстановления безопасности границ.
Необходимо положить конец параличу в сфере миграции после "брексита". Соглашение между Великобританией и ЕС о приеме мигрантов, основанное на совместной ответственности, а не на одностороннем возвращении, поможет восстановить сотрудничество и доверие к четким, законным путям миграции.
Программы добровольной репатриации по-прежнему используются и финансируются в недостаточной степени. Европа и Великобритания должны выровнять финансирование для поддержки гуманного возвращения, подкрепленного услугами по реинтеграции и связанного со стимулами развития для стран происхождения.
Время для стратегической ясности
Если Европа хочет вернуть контроль над своей миграционной политикой, она должна прежде всего добиться ясности в своей стратегии.
Нерегулярная миграция - это не просто перемещение людей, это отражение того, как Европа взаимодействует с миром, и как мир реагирует на это.
Решение заключается не в возведении высоких стен или подписании сделок по снижению рисков, а в создании партнерств, основанных на подотчетности, долгосрочных интересах и взаимном уважении.
Время фрагментарных решений прошло. Сейчас необходимо согласованное видение, которое рассматривает миграцию не как угрозу, которую нужно сдерживать, а как реальность, которой нужно управлять мудро и гуманно.
Валид Эллафи занимает пост министра связи и политических дел в ливийском правительстве национального единства (ПНЕ).