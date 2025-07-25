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Euroviews. Мнение: Миграционный кризис в Европе - это не просто лодки, это стратегия

ФАЙЛ: Мигранты и беженцы ждут помощи на переполненной деревянной лодке в Средиземном море у побережья Ливии, 12 февраля 2021 г.
ФАЙЛ: Мигранты и беженцы ждут помощи на переполненной деревянной лодке в Средиземном море у побережья Ливии, 12 февраля 2021 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Walid Ellafi, Minister of Communication and Political Affairs, Libyan Government of National Unity (GNU)
Опубликовано
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Мнения, выраженные в материалах, опубликованных в разделе Views, отражают исключительно точку зрения автора.

Время фрагментарных решений прошло. Если Европа хочет вернуть контроль над своей миграционной политикой, она должна сначала добиться ясности в своей стратегии, пишет министр по политическим вопросам Ливии Валид Эллафи в эксклюзивном материале для Euronews.

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Миграционный кризис в Европе - это не просто чрезвычайная гуманитарная ситуация или проблема пограничного контроля. Это стратегический провал.

От Ла-Манша до Лампедузы нелегальная миграция продолжает занимать центральное место в заголовках газет и влияют на результаты выборов.

Реакция многих европейских столиц была предсказуемой: краткосрочные меры по сдерживанию, двусторонние соглашения о возвращении и новые схемы оффшорной обработки.

И все же поток продолжается, не ослабевая и не останавливаясь. Преступные сети, торгующие человеческими жизнями, адаптируются. Общественное давление растет. А политика, в свою очередь, становится все более реактивной.

Рассматривать миграцию как отдельную проблему - значит упускать гораздо более широкий смысл. Нелегальная миграция - это симптом, а не болезнь.

Глубокая проблема заключается в раздробленной европейской внешней политике, эрозии государственного суверенитета в странах транзита и всепроникающем влиянии злонамеренных негосударственных субъектов в восточной Ливии, возглавляемых отступником генералом Хафтаром и его международными сторонниками - в первую очередь Россией, - которые злонамеренно используют нелегальную миграцию, чтобы заставить европейских политиков принимать решения по ряду важнейших вопросов, включая признание сепаратистского режима Хафтара, базирующегося в Бенгази.

Стратегические слепые пятна

По всей Северной Африке и за ее пределами эти силы незаметно превращают миграцию в эффективный рычаг политического давления.

Например, в Ливии нелегальная миграция стала не только источником незаконных доходов для криминальных структур, но и стратегическим инструментом, используемым властями на востоке страны, контролируемом Хафтаром, для оказания влияния, получения уступок или срыва европейской повестки дня.

Эти сети не действуют изолированно. Они часто встроены в местные структуры и пользуются тихой поддержкой международных игроков, которые рассматривают нелегальную миграцию как предмет торга, а не как гуманитарную проблему. Их цель - не стабильность, а рычаги влияния.

Не меньшую озабоченность вызывает и склонность Европы добросовестно взаимодействовать с этими игроками - несмотря на их открытое пренебрежение политическими, правовыми и дипломатическими нормами, а также этическими стандартами.

Это зрелище в полной мере проявилось на прошлой неделе, когда делегация ЕС была внезапно выслана из восточной Ливии.

Многие из этих группировок, поддерживающих Хафтара, имеют длинный послужной список нарушений прав человека, автократического поведения и пренебрежения международным правом. Хотя сотрудничество с такими игроками может быть заманчивым для европейских политиков, стремящихся добиться быстрых побед в области миграции и безопасности границ, которые бы удовлетворили внутреннюю аудиторию, эти усилия часто оказываются не более чем витриной.

Хафтар и Путин в Кремле, май 2025 года
Хафтар и Путин в Кремле, май 2025 года AP Photo

Причина этого очевидна: режим, возглавляемый Хафтаром, и его сторонники не имеют никакой подлинной приверженности демократическим принципам, человеческому достоинству и юридической ответственности.

Их готовность нарушать права человека, сотрудничать со злоупотреблениями или преследовать цели, подрывающие региональную стабильность, делает их ненадежными и опасными партнерами. Их действия трудно предсказать, а их цели чаще всего идут вразрез с целями их европейских коллег.

Взаимодействуя с этими силами без предварительных условий и давления, Европа рискует еще больше укрепить их - и превратить серьезный гуманитарный кризис миграции в удобный политический инструмент, который все чаще используется для шантажа и принуждения европейских государств и институтов.

Это не просто провал политики. Это стратегическая уязвимость. Если Европа срочно не пересмотрит, кому и на каких условиях она дает полномочия, нелегальная миграция будет продолжать расти - не просто как перемещение людей, а как симптом геополитической эксплуатации и структурного беспорядка.

Результат - хаос. Ливия, как и другие транзитные государства, несет на себе бремя этой политической неопределенности.

Нерегулируемая миграция продолжает расти, что приводит к трагическим человеческим последствиям. Маршруты контрабанды расширяются вглубь страны, а мигранты и беженцы становятся уязвимыми для вымогательства, насилия и эксплуатации.

Европейское участие по-прежнему сосредоточено на пограничном контроле и экстернализации. Предложения, подобные модели в Руанде, отражают желание сдержать проблему в офшоре - переместить людей, а не решать проблемы.

Но, как мы уже неоднократно убеждались, подобные сделки, какими бы политически полезными они ни были, редко выдерживают юридическую или логистическую проверку.

Необходим сдвиг в мышлении: от реакции к стратегии, от сдерживания к сотрудничеству.

Перезагрузка по четырем пунктам

Если Европа всерьез намерена бороться с нелегальной миграцией, необходимы четыре изменения.

Сдерживание не может работать без альтернатив. Безопасные пути, такие как те, что были опробованы через Офисы безопасной мобильности в Латинской Америке, должны быть воспроизведены в Северной Африке. Они могут отвлечь нерегулярные потоки, предлагая легальный въезд для получения убежища, работы или воссоединения семьи.

Европа должна прекратить сотрудничество с теми, кто наживается на контрабанде людей и нарушении границ, в качестве партнеров по безопасности.

Нелегальная миграция - это не просто перемещение людей, это отражение того, как Европа взаимодействует с миром, а мир в свою очередь реагирует на это.
Мигрантов спасает Sea Watch-3 в 35 милях от Ливии, октябрь
Мигрантов спасает Sea Watch-3 в 35 милях от Ливии, октябрь AP Photo

Чистый отказ от сотрудничества с нелегитимными властями - такими, как в восточной Ливии, - в сочетании с постоянным политическим и экономическим давлением на подрывные параллельные государственные структуры - ключ к сохранению государственного суверенитета Ливии, что, в свою очередь, необходимо для восстановления безопасности границ.

Необходимо положить конец параличу в сфере миграции после "брексита". Соглашение между Великобританией и ЕС о приеме мигрантов, основанное на совместной ответственности, а не на одностороннем возвращении, поможет восстановить сотрудничество и доверие к четким, законным путям миграции.

Программы добровольной репатриации по-прежнему используются и финансируются в недостаточной степени. Европа и Великобритания должны выровнять финансирование для поддержки гуманного возвращения, подкрепленного услугами по реинтеграции и связанного со стимулами развития для стран происхождения.

Время для стратегической ясности

Если Европа хочет вернуть контроль над своей миграционной политикой, она должна прежде всего добиться ясности в своей стратегии.

Нерегулярная миграция - это не просто перемещение людей, это отражение того, как Европа взаимодействует с миром, и как мир реагирует на это.

Решение заключается не в возведении высоких стен или подписании сделок по снижению рисков, а в создании партнерств, основанных на подотчетности, долгосрочных интересах и взаимном уважении.

Время фрагментарных решений прошло. Сейчас необходимо согласованное видение, которое рассматривает миграцию не как угрозу, которую нужно сдерживать, а как реальность, которой нужно управлять мудро и гуманно.

Валид Эллафи занимает пост министра связи и политических дел в ливийском правительстве национального единства (ПНЕ).

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